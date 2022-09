Història Trobada de capitanes i capitans dels Moros i Cristians d’Oliva

Un grup de persones que han exercit el càrrec de capità o capitana en les Festes de Moros i Cristians d’Oliva al llarg de la història han protagonitzat una jornada de retrobament. El diumenge passat, dia 4 de setembre, va ser el dia elegit. El lloc de trobada el Restaurant Kiko Port. La música de la XeQuin. La gana de festa i de passar-ho bé la posaven nels presents. A poc a poc la llista de comensals va arribar a més de 40 persones. En trobar-se van començar les encaixades, les abraçades, l’alegria de trobar-se, i especialment algunes de les persones que van exercir el càrrec en la dècada dels 80, i que encara conserven el record d’aquelles primeres capitanies. Tot un plaer de trobada. Després de dinar, no podia faltar la música i la formació d’esquadres, en les quals va participar també alguna persona que els mirava. Un dia molt gran per al record, un dia de molta festa, i totes les persones que hi van assistir, contentes i felices, i amb gana de repetir, i potser, en un futur, ampliar als càrrecs de les ambaixadores i ambaixadors. En la fotografia superior, els i les protagonistes de la històrica trobada.