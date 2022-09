Ramón Álvarez, subcampeón del mundo en marcha nórdica

A Ramón Álvarez Borrás solo le falta ser campeón del mundo absoluto de marcha nórdica tras acumular los títulos de la Comunitat Valenciana, España y Europa. Este pasado fin de semana se ha quedado muy cerca de conseguirlo, aunque sí puede presumir de ser subcampeón absoluto y de haber subido a lo más alto del podio como el mejor máster 40.

Esto ocurría en Szklarska Poreba (Polonia), a donde el deportista de Tavernes de la Valldigna viajó para disputar el Mundial de la International Nordic Walking Association (INWA) sobre una distancia de medio maratón (21,4 kms) con un desnivel de 850 metros.

La competición fue dominada por los deportistas polacos, aunque había participantes de medio mundo: Estados Unidos, Australia, Chequia, Letonia, Alemania o Italia, entre otros.

Confiesa Ramón Álvarez que «un error de cálculo mío me ha impedido ser campeón, aunque al final me siento safisfecho. Este campeonato me sirve para seguir adquiriendo experiencia competitiva internacional».

Los polacos, según Álvarez son los dioses de este deporte, tanto, añade el vallero, que «ellos no salen de su nación para competir a nivel internacional porque en casa tienen suficiente nivel».

Además, «estoy especialmente contento porque han alabado mi técnica teniendo en cuenta que nosotros en España tenemos un reglamento mucho más estricto, más duro y el de ellos en su país es más laxo, más suave, más permisivo con la técnica».

Con licencia del Club Marathon Crevillent pero al mismo tiempo socio del Centre Excursionista de Tavernes, el n º1 de la marcha nórdica nacional ha sido también este año campeón de Europa. A todo ello hay que sumar cuatro campeonatos de España individuales, dos Copas de España individuales, otras dos Campeonatos de España de clubs, un Campeonato de España de selecciones autonómicas, además de todos los éxitos en el ámbito autonómico.

La Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana le ha reconocido con la Insignia de Oro por Méritos Sociales y Deportivos.