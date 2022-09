El TSJ avala que Gandia legalice «a posteriori» el trinquet que construyó junto a Benirredrà

La Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) acaba de emitir una sentencia que allana el camino a la «legalización» del proyecto inconcluso de un trinquet de pilota valenciana que el Ayuntamiento de Gandia aprobó y comenzó a construir en 2014, en la legislatura en que gobernó el Partido Popular.

Ese proyecto, sin embargo, fue declarado «ilegal» porque se construyó sobre una parcela que el Plan General de Ordenación Urbana de Gandia (PGOU) reservaba a párking, de manera que, ante el recurso presentado por el Ayuntamiento de Benirredrà y la comunidad de propietarios de los Sauces, la justicia paralizó las obras, un conflicto que sigue abierto y que aún podría acabar con la demolición del inmueble, en el que se han invertido alrededor de 1,5 millones de euros.

Con las primeras victorias judiciales de Benirredrà, que tiene el trinquet a pocos metros del linde de término y que tapa la vista a los vecinos de la urbanización los Sauces, el Ayuntamiento de Gandia no tuvo más remedio que idear un plan B para salvar el trinquet. La idea era sencilla y consistía en «legalizar» lo que había sido declarado «ilegal», pero para ello necesitaba el concurso de la Generalitat.

La propuesta consistió en modificar el PGOU y reclasificar de «párking» a «zona deportiva» los 2.845 metros cuadrados sobre los que se asienta la obra. El Ayuntamiento de Benirredrà y los vecinos de los Sauces se opusieron, pero la Conselleria de Política Territorial dio su aprobación y ese es el acuerdo que ahora acaba de avalar el TSJ. De manera que el polémico trinquet ahora sí que podría construirse, y, sobre esa base, va a trabajar el Ayuntamiento de Gandia para conseguir desbloquear el proyecto, acabarlo y ponerlo en funcionamiento.

Salvar una inversión pública

Como señala la sentencia conocida ayer, Gandia es un municipio soberano para modificar su planeamiento urbanístico, pero lo que más ha llamado la atención en Benirredrà y entre los vecinos que han pleiteado para que se derribe el edificio es que la justicia avale tan claramente una modificación «ad hoc» del PGOU, realizada expresamente para legalizar una obra que ya había sido declarada ilegal. «Eso es legalizar a posteriori», denunciaron los recurrentes.

El Ayuntamiento de Benirredrà y los vecinos de esta localidad podrían recurrir al Tribunal Supremo, pero es difícil que, si eso ocurre, se modifique el sentido de la resolución porque el TSJ ya les obliga a pagar las costas del proceso.

En el Ayuntamiento de Gandia la sensación es agridulce. El alcalde, José Manuel Prieto, y el vicealcalde, Josep Alandete, recordaron ayer que este fue un embrollo en el que les metió el Gobierno local del PP. «Nosotros no habríamos hecho las cosas así», señaló Prieto, quien sin embargo justificó «en el interés general» la defensa de la infraestructura construida, en el hecho de que allí se ha invertido mucho dinero público y en que, si es posible, hay que evitar el derribo. «Con el dinero público no se juega», añadió la primera autoridad local mientras explicaba que el cambio en el PGOU avalado por la justicia pretende «hacer correctamente lo que se no se hizo bien».

Esta sentencia no es definitiva, pero, como reiteradamente explicaron Prieto y Alandete ayer, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gandia estiman que es el paso más importante que se ha dado para que desde ahora las resoluciones judiciales vayan cayendo a favor de Gandia y, finalmente, se permita acabar el edificio y poder abrirlo para que la capital de la Safor vuelva a disfrutar de un recinto para el tan arraigado juego de la pilota. La ciudad no tiene trinquet desde que en 2007 se derribó el Zurdo que ocupaba la esquina de la calle Ferrocarril d’Alcoi con la avenida de Beniopa. Aquel que durante décadas se consideró «la catedral del raspall».