Els Premis Hermes de la Música tornen després de dos anys

El restaurant Molí Canyar de Potries va acollir dissabte passat la Gala dels Premis Hermes de la Música amb la presència de unes 400 persones representants de 20 bandes de la federació comarcal Safor-Valldigna, que inclou a 32 societats musicals baix la presidència de Cristina Fornet.

Com quasi totes les activitats massives, Gala tornava a celebrar-se després de dos anys de parèntesi com a conseqüència de la pandèmia i per això es van acumular premis de dos cursos.

L’acte es va iniciar amb l’interpretació de «El Cant dels Ocells» per Clara Millet Gomis, de la banda de Piles, que es va dedicar a les persones que han de fugir de sa casa a causa de les guerres, la fam i altres conflictes. També a les persones que ens han deixat en estos dos anys a causa de la pandèmia, l’edat, altres malalties o altres causes. Entre elles es va nomenar a Carlos Sanz, expresident de la banda de Palmera.

Es va reconéixer a més de 80 alumnes per haver acabat els estudis professionals o superiors amb el Premi Hermes, que consisteix en una escultura artesanal confeccionada pels usuaris de la Fundació Espurna.

El Premi Especial Hermes el va rebre Vicent González Fornés, de la banda de l’Alqueria de la Comtessa, per 70 anys de dedicació a la música. El guardó el va recollir la filla per estar ell amb covid. També es va lliurar el guardó de mitjans de comunicació al programa Fem Comboi (dedicat a bandes) de Ràdio Safor.