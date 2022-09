«Una Fira i Festes que ens mereixíem»

La programació definitiva de la Fira i Festes de Gandia 2022 ja està enllestida. Com ja se sabia, es tracta de la Fira més llarga de la història i la Fira del retrobament, després que fa dos anys es suspenguera i l’any passat es celebrara amb moltes restriccions com a conseqüència de la pandèmia.

Començarà el 23 de setembre i es prolongarà fins el 8 d’octubre. A més, hi hauran 10 grans espais on es desenvoluparan les principals activitats.

Per un costat està la Fira del Tio de la Porra perquè una de les novetats serà que el dissabte, 24 de setembre, les bandes del Tio de la Porra faran una cercavila per la ciutat repartint el programa de festes. Eixe mateix dia s’inaugurarà l’exposició «Els selfies del Tio de la Porra», una mostra de ninots del Tio de la Porra. Estarà situada en el passeig Germanies. S’hi comptarà, com cada any, amb les bandes del Tio de la Porra el divendres 30 a la plaça Major per a traure els xiquets dels col·legis i a les 13 hores la concentració en la plaça Major. Com a novetat, s’està treballant en la presència, al migdia, d’una banda infantil.

El dia 30 tindrà lloc l’acte inaugural amb l’espectacle «Percepcions» de la companyia francesa Bivouac a la plaça del Prado. En acabar, es podrà gaudir d’un espectacle piromusical.

La Fira de les Atraccions estarà oberta al públic del divendres 23 de setembre al diumenge 16 d’octubre. Hi haurà dos dies de soroll reduït: 6 i 13 d’octubre i altres dos de preus reduïts: 29 setembre i 16 d’octubre.

La Fira de l’Any Jubilar inclou tres exposicions que s’inauguren la setmana que ve. D’altra banda, s’hi celebrarà l’acte cívic el dia del Patró amb un homenatge a persones i col·lectius que hagen destacat per la seua tasca professional o aportació a la ciutadania. Per últim, s’hi commemorarà la cloenda de l’Any Jubilar amb la processó de Sant Francesc de Borja i un castell de focs d’artifici.

Com ja es va anunciar, la Fira Musical tindrà lloc al Parc de la Festa (parc Ausiàs March). Altres espais musicals seran l’IES Maria Enríquez; el jardí de la Marquesa; la plaça Major; la plaça del Prado i la plaça de l’Escola Pia.

La Fira de les Arts al Carrer acull a diverses companyies que oferiran espectacles de circ, teatre, clown, música i jocs en el centre de la ciutat, dirigits a tots els públics, durant els 4 dies de Fira.

El Teatre Serrano en Fira també ha confirmat tres espectacles musicals «The Full Monty»; el tribut a Tinna Turner i el concert teatral «Paüra».

En la Fira de les Tradicions destaca la V Trobada de Bandes Musicals de la Safor-Valldigna el dissabte 1 d’octubre.

La Fira del Palau Ducal té el sopar de Fira i música en directe en el Palau el dissabte 1 d’octubre.

La Fira Gastronòmica s’ubicarà a la plaça del Mosset amb food trucks i actuacions musicals.

La Fira de l’Esport tindrà exhibicions i competicions en diversos punts de la ciutat organitzats per entitats esportives.

L’alcalde, José Manuel Prieto, el regidor de Cultura, Nahuel González i el tècnic d’Escena Urbana i Política Festiva, Juanjo Payà, van presentar la programació. Prieto va destacar que «és una Fira que ens mereixíem després de dos anys de suspensions i de contenció». González va dir que «és una Fira molt en valencià», mentre que Payà va comentar que «es combinen les actuacions de gran format amb la participació social».