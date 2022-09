Si com diu el poeta Rilke la vertadera pàtria és la infància, la meua pertany a eixe trosset de paradís que és la Drova. La felicitat, ja se sap, és personal i intransferible, conformada per moments, persones, territoris, imatges, sensacions, que marquen una vida. Això ho reflexione i ho visc davant la primera tormenta de l’estiu, davant el Cingle Verd, a través del finestral que durant el mes d’agost ha patit el rigor persistent de la basca del Ponent, tancat, fosc. I recorde com el veia de menut cremar-se sovint. Cada any, recorde com alguna part propera de pinades i matolls s’encenia i provocava alarmes en totes les cases amenaçades pel foc. Pujaven a combatre’l amb llegons, destrals i rames verdes de pi joves voluntaris de Barx, de Simat, de Tavernes i, si la cosa es complicava, venia l’exèrcit amb camions farcits de soldats que els estiuejants acollien solidàriament per donar-los queviures i aigua fresca. Eren temps, els anys 60, de poques estructures en els serveis públics. Tot funcionava amb voluntat, però sense recursos. Es feien campanyes institucionals per concienciar la població: «Cuando un monte se quema algo suyo se quema», amb l’afegit sarcàstic de l’humorista Jaume Perich: «...señor Conde». I poc més. Se sospitaven foscos interessos econòmics que, per darrere, provocaven les cremes. Ara hi ha lleis que eviten transformar terreny rústic en urbanitzable després d’un incendi, però també hi ha un conseller que està en la presó per quedar-se diners de les contractacions amb les empreses destinades a l’extinció dels incendis.

Fa relativament poc, el dia 6 d’agost de 2018, vaig tornar a tindre aquelles sensacions de menut en vore com per dalt dels cims una llengua de fum envaia la Drova. Des de Pinet el foc avançava cap al preciós paratge de Pla de Suros i amenaçava amb arribar a Barx. En pocs minuts una brigada de Protecció Civil ens suggeria abandonar la casa. Una altra vegada la por, la tristor, la natura destruida. Una vegada més el paradís amenaçat. Aquell any l’atzar en forma d’un raig de vent va voler que el foc enfilara el Barranc de Borrell cap a Marxuquera en compte de baixar a la Vall de la Drova. Però el resultat va ser igualment catastròfic: vegetació i cases habitades van sucumbir en poques hores a l’incendi. Poc, o res, van poder fer els mitjans públics destinats a controlar-lo a pesar dels molts recursos emprats per una administració moderna i suposadament eficient. Han passat més de 50 anys des d’aquells incendis de la meua infància, quan hi havia ramats per totes les valls. M’entristeix pensar que no hi ha manera de combatre el foc, de previndre el desastre, d’acabar el seu domini. Cap desgràcia personal es va produir, afortunadament, en el darrer incendi, gràcies als treballs preventius que vetllaren per la seguretat de les persones. Les ajudes governamentals van arribar als afectats, les assegurances van ajudar a pal·liar alguns danys, els treballs posteriors de sanejament van funcionar correctament. Les autoritats i els mitjans de comunicació hi acudiren puntualment a deixar-ne constància gràfica. Però el foc ha tornat, esta vegada a l’estimat paradís de les Valls de la Marina, impunement, a destruir plaers i vida, amb la mateixa impotència de fa més de mig segle.