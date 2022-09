Oliva Estefanía Chover: «Es un orgull per a mi dir que sí a ser la Fallera Major de la meua ciutat»

«Per mi és un orgull dir que sí a ser la Fallera Major d’Oliva 2023». Aixina ho va assegurar Estefania Chover a la seua «demanà» oficial, el passat divendres al Parc de l’Hort de la Bosca. Estefania va recordar als presents que pertany a la falla més jove, la Falla de la Mar, i venia de la cort més longeva, destacant que és neboda de «Domingo, el de la Botigueta de la Mar». L’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va ser l’encarregada de fer-li la pregunta oficial de si volia ser la Fallera Major d’Oliva 2023, afegint en el seu parlament que «hui és un dia molt important sobretot per a Estefania i crec que el recordarà tota la seua vida. Per a mi també és un honor poder acompanyar-te». Ramona Pérez, presidenta de la Federació de Falles d’Oliva, va assenyalar en el primer discurs públic el seu agraïment a l’anterior federació. En l’acte van estar presents la regidora de Festes d’Oliva, Yolanda Navarro, i molts membres de la Corporació així com també representants, homes i dones, de les falles d’Oliva i de les falles de Gandia. Dalt, a l’esquerre, aspecte de les autoritats i públic assistent, i a la dreta, la alcaldessa, la nova Fallera Major d’Oliva, la presidenta de la Federació de Falles i la regidora de Festes de la ciutat.