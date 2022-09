«Estoy en pretemporada, pero yo siempre salgo a darlo todo»

Gema Martí Higuero, atleta de Gandia especialista en lanzamiento de martillo, va a representar a España en el Campeonato de la Unión Mediterránea, que se disputa en Pescara (Italia) este fin de semana del 10 y 11 de septiembre. Hoy mismo viaja a Madrid para volar mañana hacia tierras italianas, donde competirá el sábado a las 16.30 horas. Ayer mismo realizó su último entrenamiento de Gandia antes de afrontar el desplazamiento y la competición.

La lanzadora gandiense no quiere hablar de ningún objetivo en concreto en esta competición «porque las fechas no acompañan, estoy en mi segunda semana de pretemporada y no me he preparado específicamente para este campeonato».

Aún así, añade Gema Martí, «competir fuera siempre motiva aunque no sepa quiénes van a ser mis rivales, estoy mejor de lo que esperaba y voy a ir a por todo y a por todas, como siempre».

Actual nº 2 del ranking nacional sub23, reciente medalla de bronce en el campeonato de España de su categoría y con una mejor marca personal de 62 metros y 98 centímetros, Gema Martí Higuero es una atleta del grupo del técnico, Juanvi Escolano, (Academia El Garbí), aunque ella pertenece a la sección de atletismo del FC Barcelona.