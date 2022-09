Tres centenàries més en «l’Espiral de la Vida»

La regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament d’Oliva continua amb la seva «recerca de mans» per a completar el disseny de l’escultura «l’Espiral de la Vida» amb la que es pretén posar en valor a la pròpia ciutadania i la seva unió front a la pandèmia i front a totes les dificultats dels darrers anys.

Este projecte també vol reconèixer el valor de la Gent Gran per la seva aportació a la societat i pel seu exemple de resiliència front a les adversitats. Motiu pel qual, la vicealcaldessa, Ana Morell, i l’artista que dissenya l’escultura, Jesús Martín «Chule», van visitar la residència de Gent Gran d’Oliva per felicitar a 3 dones pel seu aniversari i preguntar-los si volien participar en la iniciativa.

A l’acte també va estar el president de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Oliva, Antonio Colomar, i la presidenta de l’Associació de Jubilats i Jubilades de Sant Francesc, Maria Sabater.

Les dones que complien anys són Amparo Pons Gisbert i Laura García Gonzalez, les dos amb 102 anys de vida, i Maria Dolores Tasa Climent, que va complir 100.

L’emotiu homenatge que familiars de les centenàries, treballadors i treballadores de la residència i la delegació de l’Ajuntament van fer a estes extraordinàries dones pel seu aniversari va servir per a que la silueta de les seves mans forme part de l’esmentada escultura de l’artista de Tavernes.

«Chule» agafa com a base les mans de les persones que estan participant en este projecte, les dibuixa en una planxa de ferro i a partir de ahí, l’escultor crearà una rèplica amb totes les mans de la Gent Gran, així com dels xiquets i xiquetes dels centres escolars d’Oliva que formaràn «l’Espiral de la Vida», l’obra que presidirà la nova plaça de l’Avinguda de València, que tindrà com a nom Plaça Rectora Mavi Mestre.