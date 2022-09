La UPG oferix 28 cursos i quatre tallers per al primer quadrimestre del curs

Un total de 28 cursos i 4 tallers conformen un programa per a tots els públics de la Universitat Popular de Gandia (UPG) per al primer quadrimestre del curs 2022-2023.

Un ventall d’opcions amb activitats de diversos àmbits i horaris de matí i vesprada per a arribar al major nombre de gent possible. A banda, comptarà amb diversos espais on impartir-los com poden ser el CS Benipeixcar, la seu de la UPG, la Escola Pia, CS Raval o l’edifici Tossal.

El període de inscripcions començarà el proper dilluns 12 i conclourà el 22 de setembre. A continuació, en aquells cursos i tallers on la demanda siga major a l’oferta es produirà un sorteig públic que tindrà lloc el 23 de setembre. Una vegada realitzat, es publicaran aquelles persones que podran matricular-se.

Idiomes, balls, manualitats, fotografia, escriptura, gestió informativa o emocional... són alguns dels quasi 30 cursos que ofereix durant este quadrimestre la UPG. Per altra banda, els tallers de telèfon mòbil, tractament creatiu amb imatges, excursions al patrimoni cultural i senderisme i patrimoni natural tindran una durada d’entre 10 o 20 hores.

El regidor de Cultura, Nahuel González, i Boro Manó, representant de la UPG, han presentat en roda de premsa la programació que tindrà la Universitat Popular de Gandia durant els mesos d’octubre fins a febrer.

Hi ha més informació respecte als diferents cursos i tallers, preus, ubicacions i horaris consultar la pàgina web de la UPG.