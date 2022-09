Contradicciones

Los habitantes de esta ciudad parece que sufrimos una especie de «amnesia interesada» (lagunas de la memoria), que es preocupante. Verán, la semana pasada leía en este periódico que a partir de ahora el gobierno local actuará con mano dura contra los infractores que ensucian y arrojan trastos a la calle. Me parece perfecto. Pero el problema nos persigue desde hace más de 30 años, espero a ver los resultados para comprobar la erradicación del incivismo causado por estas personas y, sobre todo, no entiendo por qué se ha tardado tanto tiempo en actuar contra esos energúmenos. No quiero ni pensar que es porque luego estos personajes también votan. Existe un servicio municipal y gratuito para la recogida de desperdicios mobiliarios y de todo tipo que es muy de agradecer, con lo cual tanta permisividad municipal y durante tanto tiempo me turba.

Los gandienses respetamos, queremos y empatizamos con nuestra ciudad pero nos ataca la mencionada «amnesia interesada» cuando vemos y no denunciamos a los que siembran de trastos nuestras calles. Demandamos a las autoridades que actúen con diligencia y rapidez si nos plantan frente a nuestro portal unos cuantos desperdicios, clamamos por su retirada, pero si están a 50 metros de nuestra fachada miramos hacia otro lado y si vemos por el día o la noche a un insurrecto cometiendo una fechoría, lo obviamos para no meternos en líos, generalmente. Hay quienes por civismo y solidaridad ciudadana denuncian pero no es lo habitual. Entramos en contradicción. No sirve de mucho querer ser una ciudad sostenible, SmartCity, ecológica y ejemplar si entre todos no atajamos ésta lacra porque si los turistas que nos visitan, o en su caso los que nos vengan a evaluar llegado el caso, se topan con desperdicios apoyados en contenedores en plena calle, nos suspenderán. Otra contradicción. Existen en nuestro país ciudades ejemplares que erradicaron desde hace muchos años, desde 1990, problemas como este: Vitoria, Pamplona, San Sebastián o Girona son espejos en los que mirarnos. En estos lugares hace más de 30 años que comenzaron una cruzada cívica para erradicar y concienciar contra el vandalismo que ensuciaba sus calles. Empezaron por concienciar a los niños y niñas en los colegios con una asignatura, no curricular, denominada civismo ciudadano. Los niños exigieron y tutelaron a los mayores. Estos ahora son padres de los actuales menores que siguen su ejemplo. A las personas entre 20 y 50 años les pidieron su colaboración para denunciar al infractor bajo promesa de anonimato y actuación inmediata, además de concienciarles con charlas, talleres, conferencias y folletos en barrios, centros sociales y colectivos sobre la necesidad de erradicar el problema para beneficio individual y colectivo de su ciudad. Y al tiempo endurecieron las ordenanzas y crearon un cuerpo exclusivo de la policía para perseguir a los cerriles,. Hace años que en esas ciudades paseas por la calle y sientes envidia sana. Le propongo una campaña publicitaria al gobierno municipal de concienciación con el siguiente epígrafe: «No es mejor la ciudad que más limpia, si no la que menos ensucia» (no pediré derechos de autor, es mi contribución cívica, como ciudadano nacido y orgulloso de Gandia). Por cierto, imagino que recuerdan que en Europa estamos sufriendo una guerra desde febrero de 2022, la llamada Guerra de Putin. Lo digo porque sus consecuencias están desangrando a todos los países, principalmente de la Unión Europea: inflación, combustible y energía desbocados al alza, aumento del coste de la vida en un 36%, salarios infructuosos, futuro incierto y degeneración económica amenazando la estabilidad social. Lo digo porque el opositor Núñez Feijóo (PP) un día dice una cosa y al siguiente lo contrario, contradicción, sin sonrojarse y acusa de todos los males al gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) por inacción, insolidaridad y desconocimiento. En Alemania, Portugal, Suecia o Francia, por ejemplo, gobierno y oposición van de la mano, aquí ni por asomo, al enemigo ni agua ¡Gracias Feijóo, contigo al infinito y más allá, campeón!