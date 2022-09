«El objetivo es ser la mejor versión de nosotros mismos en cada partido»

El CF Gandia inicia la liga a las 18 horas de mañana sábado en el campo del Rayo Ibense CF, otro recién ascendido a categoría nacional.

¿Qué valoración hace de la pretemporada?

Estoy contento porque el equipo ha ido creciendo en los conceptos tácticos y en el aspecto físico conforme han pasado los días. Hemos tenido lesiones que no esperábamos que nos han perjudicado a la hora de competir los partidos. Más allá de esto y si nos centramos en lo global, estamos muy satisfechos.

¿En qué condiciones afrontan el inicio de la liga?

No sería capaz de decirte que son óptimas porque solo llevamos un mes de trabajo, pero creo que nos estamos acercando a pasos agigantados a lo que buscamos del equipo. Tenemos un plantel muy profesional, con futbolistas con una disposición muy grande al trabajo, a asimilar conceptos y pienso que estamos lejos de la excelencia, pero cerca de una zona óptima para competir.

¿Tiene usted la plantilla que quiere? ¿Cómo la valora?.

Hemos conseguido, dentro de nuestras limitaciones, a los mejores futbolistas para lograr los objetivos que nos marcamos pero sobre todo a las personas que queríamos. Más allá de la calidad y la experiencia de los futbolistas, para nosotros era clave confeccionar un buen grupo y pienso que tenemos un bloque de personas formidables. A partir de ahí, queremos solidificar unas bases que nos hagan crecer, que el grupo humano siga siendo fuerte y juntos trabajar conjuntamente para conseguir los objetivos. Estoy contento con las personas que tengo y a nivel futbolístico estamos cerca de lo que buscábamos.

¿Cuáles son los objetivos de este CF Gandia?.

El objetivo es crecer y crecer es disputar, competir y ganar cada partido. Yo no concibo la competición de otra manera que no sea ganar cada encuentro y, si lo logramos, seremos campeones. Obviamente no es fácil, tampoco imposible, pero muy poco probable. Queremos ser la mejor versión de nosotros mismos todas las semanas.

¿Cómo ve los rivales?

Es una 3ª RFEF diferente, con pocos equipos, con lo que los errores van penalizar más. Eso no quiere decir que un partido te va a marcar el devenir de la temporada, pero sí es verdad que el margen de error es menor. Creo que es una categoría en la que hay 10 equipos que quieren ascender y 6 que no quieren descender. Con este panorama vamos a ver en qué vagón nos instalamos porque hay que ser conscientes de que entre esos 10 solamente 1 va a conseguir el ascenso directo y 4 se lo van a jugar en un play-off, y de esos 6 equipos, 3 van a descender directamente. Estoy seguro que habrá sorpresas por arriba y por abajo. Nosotros intentaremos ser regulares y constantes y a lo mejor nos llevamos una sorpresa positiva al final de la temporada.

¿Algún mensaje a la afición?

Pues me gustaría decirle que el camino que estamos recorriendo no acabó con el ascenso. El camino continúa y lo que necesitamos es que se suban al barco a remar con nosotros porque nuestros éxitos y fracasos también serán suyos. Nosotros nos vamos a dejar el alma en el campo y solo espero que el Olagüe siga teniendo voz, que continúe siendo mágico y que se respire un clima y un ambiente de fútbol muy alto porque la tercera lo requiere. Creo que Gandia merece y pide a gritos un equipo en categoría nacional.