«Un tresor literari que ens enriquix com un rebost de la memòria»

«El llibre de Festes és un tresor literari que ens enriqueix cultural i emocionalment com un rebost de la memòria que ens convida a recordar d’on venim i cap on volem anar a través de textos i fotografies de la història de Tavernes». Són paraules de la regidora de Festes de Tavernes, Encar Mifsud, per a tancar l’acte de presentació del llibre de Festes d’enguany celebrat dimecres a l’Ajuntament.

Van estar presents la corporació municipal amb l’alcalde, Sergi González al capdavant, els autors dels textos, els col·laboradors del llibre, els cronistes oficials del municipi, els protagonistes de la portada i representants de les associacions valleres i veïns i veïnes. En la vessant cultural del llibre té cabuda el projecte de «La Llar de la Bona Lletra» impulsat per l’Ajuntament per a difondre les obres i la figura dels escriptors vallers Rafael Chirbes, José Monleón i Joan Vicent Clar, així com l’experiència de la Banda de Música de Tavernes al certamen internacional de Kerkrade. En els relats històrics, Mariam Magraner, Vicenta Félix i Salvador Vercher fan un repàs de les Festes de Tavernes a través de l’evolució dels carrers engalanats, de les tradicions o costums que han canviat. I per tancar el llibre d’enguany, un homenatge molt emotiu i especial a Salvador Talens Puig, «Putxero», que malauradament va faltar fa unes setmanes. La seua filla, Núria Talens Carbó, amb unes poques línies, evidència perquè el seu pare era tan volgut i tot el que ha suposat la figura de «Putxero» per a Tavernes, un home actiu, lluitador i que estimava el seu poble, sent una peça essencial de la SIUM, de la UE Tavernes i del Club Ciclista La Valldigna des dels seus inicis. Els llibres de les Festes de Tavernes 2022 es poden recollir en l’Ajuntament de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, en la Casa de la Cultura, el Braç Treballador i el pavelló cobert Carlos Pellicer.