Aprendre a viure

E l setembre, encara d’estiu, marca l’inici del curs escolar. Entre els que comencen per primera vegada a anar a escola i entre els que hi van avançant, sempre hi ha expectatives noves, il·lusions i també temors. Els temps ha canviat, però encara hi ha un substrat popular de filosofia de l’educació que recorda que la formació té com a objectiu ser hòmens o dones de profit, és a dir, ser millors persones i més útils per a la societat. I això ho deien en èpoques amb altes taxes d’analfabetisme, al voltant dels anys de la creació del ministeri d’Instrucció Pública en 1900, un organisme que continuaria produint una immensa legislació educativa, tot passant per la Llei General d’Educació (1970) i les huit aprovades en el període democràtic. L’escenari educatiu ha evolucionat des del primer terç del segle XX, encara llastrat per un persistent analfabetisme i una insuficient escolarització, fins arribar a una situació quasi normal i de total escolarització ja en la segona meitat de l’esmentat segle.

L’educació té, des de ben antic, abundants rebrots ideològics, de tal manera que, per a alguns, encara sembla més plausible preservar els trets del «bon salvatge», tal com els va descriure el viatger Bougainville, al segle XVIII, en conéixer les poblacions de les illes del sud del Pacífic, acompanyat de la convicció que la societat i la cultura podien corrompre una existència tan feliç. Este estat de naturalesa és defensat, d’alguna manera, pels partidaris d’educar en família, sense cap integració escolar durant els primers deu anys de vida. D’altres, en un extrem oposat, pensen que estudiar de forma reglamentada, sobretot les matèries humanístiques, no té sentit en un món canviant, sense arrels ni referents, on tot desapareix ràpidament, com li argumentava un hipotètic oponent a Bertolt Brecht en un poema ben conegut, però amb la rèplica del poeta que demanava estudiar de tot per a entendre el que ens està passant i treballar per un futur millor.

En realitat, estes i altres objeccions no entren en allò que és essencial: la persona humana i el seu accés al gran codi de les claus de la vida, del coneixement i de la memòria de la Humanitat. Des de la família, l’infant anirà obrint-se a l’entorn, a la societat. En serà el gran moment de la iniciació, amb el descobriment del propi jo, dels altres i el món, sempre de forma dialèctica. En definitiva, aprendre a viure. En un primer moment, l’escola farà de pont entre el joc, allò que fa possible l’accés de l’infant a la realitat, i l’ordre, amb normes i costums, que l’integraran en un context més ampli, gràcies principalment a la llengua, per la capacitat d’anomenar, representar i interpretar la realitat personal, social i cultural. L’autoconeixement creixerà en la relació amb els altres i en el descobriment de la complexitat del món, que s’intentarà conéixer i interpretar des de les assignatures, a sovint massa independents, com un immens trencaclosques.

Al mateix temps anirà apareixent el sentit evolutiu de la formació personal, que tindrà els seus moments de relació amb la realitat ben diferents, com són l’admiració, la curiositat, l’atordiment, la comprensió, l’agressió, la limitació, la crítica o l’acceptació dels altres en la seua diversitat, entre molts altres factors emocionals i intel·lectuals. Una evolució que no pot ser dirigida o manipulada perquè s’hi juga la plena creixença personal, única i irrepetible. Qualsevol reduccionisme en la formació, com la primacia dels instruments i competències, pot comprometre seriosament l’evolució i consolidació personal. El fet de dedicar uns tretze anys a la formació inicial i bàsica ja indica la profunditat del procés educatiu per a contribuir a la maduresa personal, l’obertura als altres i a la complexitat del món.

Evidentment la formació no acaba amb els temps de l’ensenyança obligatòria. La mateixa inestabilitat de la vida i el món, de caràcter líquid, segons l’encertada descripció de Z. Bauman, exigixen una formació continuada, permanent, que ajude a millorar la capacitat de decisió davant de tantes propostes com oferix el mercat material i ideològic de la nostra societat i cultura actuals, sense oblidar la interessada atròfia de la memòria, segons advertia G. Steiner, en el procés educatiu, com una forma de desarrelament i debilitament personal per tal de ser manipulats pels interessos econòmics i ideològics de més influència i poder.

L’inici d’un nou curs és, sens dubte, una de les millors notícies de l’any, que va contra els auguris dels profetes de desgràcies que anuncien tot un suposat programa de destrucció de l’espècie humana. La vida és forta i continuarà creixent i avançant, mentre la família i l’escola, amb la societat, tinguen clar que la principal assignatura és aprendre a viure, a ser lliures en un món plural, complex, amb un sentit crític capaç de discernir entre les ofertes superficials i prescindibles i aquelles que obrin camins de creixement personal i d’acollida dels altres.