Comiat de l’estiu per l’alumnat d’activitat física

agermanament. Una delegació de l’Ajuntament i l’Orfeó Borja de Gandia han viatjat cap a Fano (Itàlia) per a participar en el 49 Encontre Polifònic Internacional a la Pinacoteca San Dominico. L’actuació va obtindre un gran èxit, segons ha apuntat la regidora de Relacions Internacionals i Agermanaments, Liduvina Gil, qui encapçalava la delegació gandiana. Este viatge s’emmarca dins del programa d’agermanament que tenen les dues ciutats. El cor polifònic Malatestiano de Fano ja va visitar Gandia en el mes de juliol i va participar en el 17 Festival d’Havaneres que es va celebrar en l’església sant Nicolau del Grau de Gandia. Dalt, l’Orfeó Borja i el de Fano, després d’actuar.

vilallonga. Esta setmana ha tingut lloc a la piscina municipal de Vilallonga el comiat de l’estiu per a l’alumnat de les classes d’activitat física del Centre de Desenvolupament Rural de la Sador (CDR). La jornada va incloure un esmorzar i un detall per a la monitora Maria González. El programa d’Envelliment Actiu i Saludable està subvencionat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de Vilallonga-Villalonga Coceder. Dalt, les dones participants amb la monitora, informa S. Talens.