Gandia anuncia un festival musical a benefici del Senegal

El jardí de la Casa de la Marquesa de Gandia oferirà el seu caràcter més solidari amb el Concert benèfic WAW Senegal el 24 de setembre, de 18 a 24 hores, protagonitzat pels grups locals Valira, Batukada el Comboi i Indie.K.

L’entrada és lliure i gratuïta però hi haruan sortejos i un mercat solidari a més d’una part de la consumició al «Xiringuito de la Marquesa» per a recaptar fons per al material necessari de la revisió dental i sanitària al país africà que du a terme l’associació WAW Senegal.

Així ho han anunciat el regidor de Cultura, Nahuel González; el portaveu del Waw Senegal, Felipe Torres; els membres del grup Inkie.K, Adrià Tarrasó i Borja Bertó; i el membre de Valira, Gabriel Pellicer.

La finalitat és recaptar fons per un grup de gent que treballa en el Senegal a través de l’odontologia i altres elements de cooperació per al pais africà..

És el segon esdeveniment que organitza l’associació, el primer en 2019, i enguany ha volgut fer un pas més i instal·lar-se al jardí de la Casa de la Cultura.

Els grups que formen el cartell d’actuacions han agraït que hagen comptat amb ells per a una causa solidària.