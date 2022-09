El deporte como integración

Desde siempre el deporte ha servido para unir culturas, y Gandia no es una excepción. Hay dos casos paradigmáticos en la ciudad; el Safor Club de Fútbol, y el Tigres de Gandia, de béisbol. En ambos clubes la mayoría de sus jugadores son latinoamericanos.

El Safor CF es el único club de fútbol, al menos en la Comunitat Valenciana, formado íntegramente por jugadores brasileños. Actualmente compiten en Segunda Regional. El motivo es que el club nació sobre todo con una finalidad: promocionar en España a jugadores brasileños, que se dejaran ver por los estadios y llegar a lo más alto del fútbol profesional. En esa misión está embarcado desde hace cinco años su fundador y presidente, Luis Fabiano Tissi. Formado en administración de empresas, su trabajo anterior en Curitiba, al sur del país, no tenía nada que ver con el fútbol. De 2003 a 2005 vivió en Salamanca, y ahí ya conoció Gandia por unas vacaciones. Después regresó a Brasil. Pero a su hijo Luis Henrique, que fue canterano en equipos de Primera División de los 10 a los 17 años, le llamaron para hacer una prueba en Portugal. En ese momento Luis Fabiano decidió acompañarle y empezó a interesarse por el mundo del fútbol y de los agentes deportivos. Ya en Portugal ayudó a crear un equipo con futbolistas brasileños. Siempre quiso tener su propio club. «En 2018 di el paso, me trasladé a Gandia e invertí unos ahorros, es mi proyecto de vida y lo he dejado todo para dedicarme al Safor», explica. Su mujer, psicóloga, sigue en Curitiba al menos hasta que se consolide el club. Como inciso, hay que entender que en Brasil la pasión por el fútbol es tal que desde pequeños los niños no lo conciben como una afición más, sino como una salida profesional real con la que ganarse la vida.

Así pues, cada temporada recibe a futbolistas de 18 a 25 o 26 años llegados de Brasil que vienen a probar suerte, normalmente con visa de estudiante. No acepta a menores de edad. También les proporciona alojamiento. Durante su estancia aprenden español en la academia Mangold, con la que el club tiene un convenio. Entrenan por las mañanas. Un año estuvieron en el albergue de Xeresa, pero volvieron a Gandia para que los chicos tuvieran más distracciones por las tardes. Hay dos equipos, el amateur, de Segunda Regional, y otro juvenil.

Los amateurs verdiblancos también están compitiendo en La Nostra Copa, de la federación valenciana. Si la ganaran podrían estar en la Copa del Rey, algo que sería un sueño para Luis Fabiano. «No sé cuántos años tardaré, diez años, quince años... Pero mi objetivo es llevar al Safor CF a la Champions League, y también dar oportunidades a estos chicos», afirma.

La comunidad brasileña en Gandia no es muy amplia, 140 empadronados según los últimos datos del INE, pero, quién sabe, quizá el club sirva para que crezca. De hecho, algunos futbolistas del Safor CF llegaron con la intención de jugar al fútbol durante una temporada, pero se han afincado ya en España por una relación de pareja. Es el caso de Gabriel, de 28 años. Llegó de São Paulo hace tres años y dos meses después ya conoció a su actual pareja, Andrea.

Se fue a vivir a la localidad de ella, Canals, y tienen una niña, Adele, de dos añitos. Además, mientras seguía con el club Gabriel encontró trabajo en Sklum, en Villalonga, donde sigue. Entrena por separado y se junta con sus compañeros los días de partido. «Juego en varias posiciones, soy como un comodín», apunta, y reconoce que el fútbol le ha abierto muchas puertas en España.

Por su parte, Luis Henrique, de 25 años, juega de central o lateral izquierdo, pero una lesión que se causó en enero, y por la que tuvo que ser operado en junio, le mantiene apartado del campo desde hace unos meses. Acompañó a su padre en esta aventura para consolidar la entidad, y trabaja para el club. También se cruzó el amor en su destino. Actualmente reside con su pareja, Zaida, en Guadassuar, de donde es ella.

Asegura que no se ha encontrado con actitudes racistas en el campo. «Nuestros rivales nos repetan, no por ser brasileños, sino porque saben que venimos a España para dedicarnos al fútbol al 100% y entrenamos de lunes a viernes». A los recién llegados el entrenador les recuerda que no sean agresivos en el campo. «En Brasil se juega con más contacto físico, y en Europa prima la técnica, así que tenemos que adaptarnos», explica Luis Henrique.

Otro ejemplo es los Tigres de Gandia, un club de béisbol donde el 80% de sus jugadores son de origen latinoamericano, en concreto de Venezuela, Dominicana, Nicaragua, Cuba y México. El coach es Joel Laureiro y el manager Jorge Félix Méndez, ambos cubanos. La tradición del béisbol en Gandia se remonta a hace 45 años, con el Spiaggia. Con el auge de la inmigración, hace 20 años, sus filas empezaron a llenarse de jugadores de América Latina, donde este deporte es mucho más popular. De hecho, en la Comunitat Valenciana hay equipos similares; La Isla está formada íntegramente por cubanos, y los Gigantes por dominicanos. El Tigres lo fundó Kike Belda en diciembre de 2021. El ayuntamiento les cede el campo de béisbol de la playa.

Tras haber sido campeones autonómicos, y además invictos en los 10 partidos, ahora están centrados en la fase final de la Primera División Nacional, que se disputará en Burlada (Pamplona) entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Buscan una plaza para ascender a la SLB, la máxima competición del béisbol español.

Por otra parte, estos clubes también ayudan a que Gandia sea conocida en América Latina. En el caso del Safor CF, la entidad tiene un acuerdo con una productora que le retransmite los partidos, en especial para su perfil de Facebook. «Un partido puede tener unas 14.000 visualizaciones, la mayoría de espectadores son desde Brasil», apunta Luis Fabiano.

Y el Tigres de Gandia, en su corta vida, ya se ha metido entre los ocho mejores de España, a pesar de que no recibe subvención ni tiene a un gran patrocinador.

TEMIDOS en el campo. De izquierda a derecha Aziz, Luis Henrique y Gabriel, del Safor CF. 2 Los jugadores celebran una victoria en los vestuarios, en una imagen de la temporada pasada. En los últimos tres años (actualmente no) tuvieron como entrenador a un pastor evangélico que les propuso, para la fotografía, mostrar un cartel con el mensaje «Dios es fiel» cada vez que ganaban, algo a lo que ellos accedieron. 3 El fundador y presidente del club, Luis Fabiano Tissi. La sede de la entidad está en la calle Major. Entrenan en los campos de Roís de Corella y en Oliva Nova. F