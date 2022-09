Momento monárquico

C on sus sombreros indescifrables, su extraña familia y un reinado casi imposible de 70 años, la Reina de Inglaterra parecía estar más allá de la finitud humana, como un producto de la historia que no funcionase bajo pautas biológicas. No estaba claro que no fuese a sobrevivir a su anciano heredero, y ha desaparecido de escena discretamente, como si su voluntad real hubiese impedido un corte demasiado abrupto en la línea sucesoria y su muerte sin estridencias fuese el último servicio a la institución que encarnó durante un periodo inverosímil. Ese es, más o menos, el tono general de la literatura necrológica que se impone, con las frases de rigor: fue ejemplar, con ella desaparece una época, Inglaterra le llora, a partir de ahora estaremos solos, etcétera.

Vivimos estos días un revival monárquico a cuenta de la muerte de Isabel II incomprensible fuera de la política o la historia británicas, y llama la atención la inflación informativa generada en todo el mundo, y especialmente en España, ante la defunción de esa casi centenaria señora que más allá de su papel simbólico, solo intervino en política oblicuamente, sin salirse de los límites protocolarios asignados por los dieciséis gobiernos que vio nacer y desaparecer. Sin duda fue una testigo privilegiada de la historia, pero no una protagonista. Las crónicas se esfuerzan por estirar como chicle ese singular papel de espectadora en primera línea favorecido por una larga vida, aunque a esa obviedad no puedan añadir más que un puñado de desdichadas anécdotas familiares y las obligadas referencias al devenir histórico que acompañó a su dilatado reinado: la pérdida del Imperio, la dignidad mantenida con entereza al frente de la institución y todo lo demás. El fallecimiento de Mijaíl Gorbachov nueve días antes provocó en España solo una ínfima parte del espacio que dedican los medios de comunicación a la muerte de Isabel II, aunque las decisiones del mandatario soviético cambiaran radicalmente el mundo. Esa fascinación por el espectáculo de las ceremonias regias que llena periódicos, tertulias televisivas y radiofónicas españolas y ha rescatado hasta a Jaime Peñafiel de la cuarta dimensión, apenas se entiende desde un sentido republicano del Estado más allá de las fronteras y de la historia del Reino del Brexit, que desde luego sabe sacarles partido. Y no se entiende en absoluto en España, donde la «ejemplaridad» atribuida al papel institucional de Isabel II, fue escandalosamente quebrantada por el rey comisionista, regatista, defraudador y en paradero desconocido: la antítesis de la reina difunta. Esto viene a cuento porque tras la muerte de Isabel II no son pocas las voces que, de puertas a dentro, empiezan a vender la moto de que todo el monte es orégano y que las monarquías deben ser asumidas como realidades incuestionables hasta la consumación de los tiempos. Con el sentido del ridículo que le caracteriza, Díaz Ayuso ha declarado tres días de luto oficial en la Comunidad de Madrid, el lugar más refractario del mundo al pensamiento anglosajón, como decía Josep Pla. El viernes, entre la profusión de informaciones y opiniones sobre Isabel II, destacaba un artículo de Paul Preston, quien recordaba algo importante para británicos y sobre todo para españoles: que hoy la legitimidad de las monarquías deriva de su utilidad para el Estado y que, en tal sentido, el papel de Isabel II había cumplido ampliamente las expectativas. En ese carácter utilitario que forma parte de lo que es, o fue, el «sentido común británico» ha residido el amplísimo apoyo popular recibido por Isabel II a lo largo de una vida en la que nunca «dio un paso en falso». Por el contrario, en referencia a la Corona española, el historiador inglés señalaba que el prestigio cosechado por Juan Carlos I durante la Transición y en años posteriores había quedado «anulado». Aunque hoy eso sea evidente, no están tan lejos los tiempos en que el juancarlismo gozó de un elevado respaldo entre la población, justamente por el papel desempeñado por Juan Carlos I al servicio del Estado, antes de caer en un descrédito personal en el que arrastró a la institución real. Su heredero tuvo y tendrá que cargar con ese ingrato legado que no mejoró tras su aparición televisiva durante los episodios del simulacro del referéndum catalán, abandonando el papel de neutralidad que, con respecto a la consulta popular sobre la independencia de Escocia, sí supo representar Isabel II. ¿Qué utilidad tiene hoy la monarquía española, cuya nómina de reyes y reinas no ha sido más decorosa en los últimos doscientos años que las hazañas del llamado Rey Emérito? Su única defensa es que, siendo un problema hasta el punto de que las encuestas del CIS no preguntan sobre el grado de aceptación de la Corona entre la ciudadanía, su eventual desaparición se contempla desde los partidos mayoritarios como un problema todavía peor, lo que convierte a Felipe VI en una figura histórica desprovista del crédito del que aún goza el heredero del trono británico y sin capacidad de maniobra para ejercer esa «neutralidad» tan invocada en estos días. Si fuésemos más británicos y puesto que las monarquías no son más necesarias que los servicios que puedan prestar al Estado, convocaríamos un referéndum para resolver el enigma. En realidad, como indica una encuesta de Infolibre de hace tres años, ese referéndum lo desea un 69% de ciudadanos y, según ese diario digital no sospechoso de monarquismo, lo ganaría la Corona, aunque por escaso margen: el 53,8% frente al 46,2%. Pero siendo españoles, y no siendo éste un país de referéndums, en las próximas décadas continuaremos hablando de lo mismo mientras, como José Luis y su guitarra, seguimos reivindicando Gibraltar.