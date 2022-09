Víctor Soler: "Me duele esa sensación de que día a día Gandia se va muriendo poco a poco"

Presidente del PP de Gandia. Elegido por los militantes en el congreso local del pasado enero, pocos dudaron de que también sería candidato a la alcaldía en las elecciones de 2023 hasta que una extraña encuesta puso otro nombre sobre la mesa, el de Juan Carlos Moragues. Soler aborda este y otros aspectos de la política local.

¿Usted el próximo 9 de octubre será candidato del PP a la alcaldía de Gandia?

Estoy trabajando desde el principio de legislatura para que así sea. Sí, estoy convencido.

Sabe que le planteo esta cuestión porque hace unas semanas pudimos leer una encuesta en un medio digital en el que aparecía el nombre de Juan Carlos Moragues y, obviamente, se ha comentado mucho si él podría ser el candidato del PP a la alcaldía. ¿Tiene noticia de eso?

No.

¿Y después de haberse publicado la encuesta ha hablado con Moragues?

Después de la encuesta, no.

De manera que usted está convencido que será el candidato.

Este proyecto, que no es solo de Víctor Soler sino de mucha gente que venimos trabajando desde principio de legislatura, y especialmente desde el congreso local, tiene la finalidad de que el PP vuelva a gobernar a partir de las elecciones de mayo del año que viene. Y siempre he sido muy transparente. Nadie me podrá negar que he trabajando siempre por este proyecto y para devolver la alcaldía al PP. No creo que sea ninguna sorpresa y por eso le digo que, cuando el partido inicie el proceso, presentaré mi candidatura porque es lo que hemos defendido desde hace mucho tiempo.

En ese congreso al que se refiere dijo que buscaba una ejecutiva del PP de Gandia para trabajar con las manos libres. ¿Lo ha conseguido?

Estoy muy satisfecho. Creo que hemos conseguido aunar experiencia y renovación, perfiles de todos los barrios, de todas las edades y sectores económicos. Y estoy contento de la respuesta de mis compañeros porque hemos reactivado el partido en unos pocos meses. La ejecutiva se ha ampliado, tengo a gente que quiere colaborar con nosotros e integrarse en el proyecto. Puedo decir que hemos conseguido reactivar con éxito del PP de Gandia, insuflarle nuevos aires y encabezar, con mis compañeros, un proyecto para devolverle la alcaldía.

Estamos a ocho meses de las elecciones y están ustedes recorriendo la ciudad. ¿Qué pálpito tiene? ¿Cree que el PP puede ganar al Partido Socialista?

Estoy convencido que podemos ganar y estoy convencido de que el PP debe ganar al Partido Socialista. Yo, que estuve en la victoria del año 2011, la de la mayoría absoluta, noto que la sensación, el pálpito, la temperatura del ambiente es muy similar. A nivel nacional la situación económica se degrada cada día más y hay un gobierno local que no está dando respuesta a las necesidades de las familias por el incremento de los precios y el coste de la vida, y que tampoco tiene un proyecto que le devuelva la ambición a Gandia. Cuando uno patea Gandia y habla con sus vecinos no solo surgen de los problemas que todos comparten, la suciedad, la falta de mantenimiento, la falta de tacto con los aspectos más básicos de la ciudad, sino también una sensación que a mí me duele: y es que Gandia cada día se va muriendo poco a poco. Su actividad económica se reduce, en el comercio hay más tiendas cerradas y su turismo no acaba de despegar. A todo eso hay que darle una respuesta y esa sensación es la que prima. Por eso debemos presentar un proyecto atractivo y a la altura de lo que Gandia necesita.

¿No cree que exagera cuando trata de dar una imagen tan negativa? Le pongo el ejemplo del turismo. Los datos señalen que este verano ha sido positivo.

Que la playa de Gandia esté llena en verano no es ninguna novedad. Ha pasado con el Partido Socialista y con el Partido Popular por el turismo de segunda residencia que tenemos. El gran problema de nuestro turismo es que a partir de octubre la playa se cierra. No tiene atractivo para que, hasta junio del año que viene, vuelva la actividad y que los restaurantes, bares y hoteles no cierren. Eso es lo que me preocupa y si fuera gobierno presentaría un plan de actividades y de promoción turística para los meses de invierno. El anuncio del gobierno de que hemos vivido un verano de récord me alegra, sobre todo porque el sector lo ha pasado mal en los últimos años, pero le invitaría a que cualquier día me acompañara a la playa y que le pregunte por las perspectivas para los próximos meses.

Están ustedes a favor de cámping de la playa, de la prolongación de la CV-60, de aquel proyecto de hotel en la Colonia Ducal... No parece que, en el fondo, exista tanta diferencia entre el PPy el PSOE.

Vamos a casos prácticos. El PP no hubiese permitido que el glámping de la playa hubiese reducido un 50% su ocupación y su generación de puestos de trabajo por culpa de una acción política, porque una parte del gobierno no respalda el proyecto. Esa es la diferencia entre el PP y el PSOE. Los socialistas para gobernar tienen el freno, que se llama Compromís, y que nosotros no tenemos. Cuando gobernamos demostramos una ambición que ellos no tienen. Nuestra apuesta por el comercio y el turismo es firme, porque son nuestros sectores productivos. Proyectos como el del glámping ya los estábamos diseñando nosotros y, de haber continuado el gobierno del PP, ya estaría funcionando. El Partido Socialista se cargó el campo de golf en la playa y es el mismo que no creyó en proyectos dinamizadores, como el parque acuático... No, no somos los mismos.

Usted pidió hace unas semanas «mano dura» para aplicar la ordenanza de Convivencia y parece que el alcalde le ha tomado la palabra. ¿Se refería a las protestas de vecinos de Beniopa?

El alcalde socialista últimamente adopta muchas propuestas del PP, algo que me alegra. Creo que es porque viene año electoral y aprecia que las propuestas del PP son acogidas positivamente por la ciudadanía. Mano dura significa presencia policial y acción contundente allí donde hay conflictos vecinales. El vecino que cumple la ley, que paga sus impuestos y quiere una vida tranquila, tiene que derecho a ello y la Administración tiene que responder. Lo que está pasando en Beniopa no solo es una vergüenza, sino un drama que llega a causar enfermedades a muchos vecinos. Pero es que, además, ese problema se extiende a otras zonas de la ciudad y está generando guetos, como en los distritos de República Argentina y el Raval. Por tanto, acción policial contundente en coordinación con los juzgados. Le recuerdo que formé parte de un gobierno que en cuatro años tapió más de trescientas viviendas ocupadas por personas que iban a delinquir.

¿Por qué se oponen ustedes a las peatonalizaciones, entre ellas la primera línea de playa, tan aprovechada este verano por miles de personas para pasear?

No estamos en contra de peatonalizar. Lo que pedimos es que procesos que transforman de forma radical y definitiva espacios compartidos por personas y que tienen distintos usos se haga sin un proceso de participación, información y audiencia pública. Sobre el paseo de la playa lo que solicitamos es una fórmula mixta, que pueda cerrar al tráfico rodado en julio y agosto, o que pueda haber tramos horarios de apertura y cierre, pero no tiene sentido que un 2 de noviembre no se pueda circular por la primera línea. De lo que estamos en contra es de las peatonalizaciones mal hechas, sin participación y sin contar con la opinión de los comerciantes.

El Gobierno local ha revelado un primer paquete de proyectos para ser financiados por los fondos Next Generation, de muchos millones de euros. ¿Inicialmente a usted qué le parece?

Lo primero que tengo que valorar es que tenemos un gobierno que solo actúa para los suyos y que se llena la boca hablando de consenso, pero el único partido que hay en la oposición, y la única alternativa política que existe en la ciudad, se entera de esos proyectos por este periódico. Hasta ese momento, ni en una reunión, ni comisión, ni menos en un pleno el señor alcalde socialista que habla de consenso se ha sentado con nosotros, que representamos a diez mil gandienses que nos votaron, para hacernos partícipes. Si se supone que los fondos Next Generation son para transformar la economía de la ciudad a muchos años vista, lo lógico, lo que yo haría si fuese alcalde, es sentarse con todos los grupos municipales del ayuntamiento y hablar sobre el futuro que queremos para la ciudad. Al final, lo que están haciendo es transformar la Administración local para ponerla al servicio de una campaña política de una determinada persona que quiere ser alcalde elegido por el pueblo, y me parece vergonzoso...

Permita que le corte, pero eso del consenso ya me parece que es algo imposible. Gobierne quien gobierne, de un color o del otro, siempre ocurre lo mismo. ¿Sinceramente, todavía confía en la política del consenso?

Yo confío en la política que creo, yle digo que si fuera alcalde de Gandia trataría de consensuar muchos aspectos por el bien de la ciudad, dando participación desde el origen. Le recuerdo que el Consell de Participació Ciutadana apenas se ha reunido esta legislatura y que ese departamento ha sido una quimera.