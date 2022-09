Por 69-61 venció el Proinbeni Units pel Bàsquet al NB Paterna Power Electronics el pasado sábado en Gandia, anotándose así su segunda victoria en la Lliga Valenciana tras la conseguida en Novelda en la primera jornada.

En esta ocasión y al contrario de lo que sucedió el fin de semana anterior, el equipo gandiense no brilló. Es más, el entrenador, Alejandro Mesa, se queja de un exceso de confianza de sus jugadores y que no jugaran con la intensidad, la tensión y la concentración necesarias. "No nos pdoemos creer que somos mejores que nadie", espetó contrariado en su valoración del partido.

Mesa lamenta "la actitud del equipo en la segunda parte porque jugando de esta manera nos puede ganar cualquier rival. Espero que aprendamos la lección y que no nos vuelva a pasar".

El técnico, eso sí, celebró el reencuentro con la afición cuatro meses después del último partido en casa. Según el club, presenciaron el partido más de 300 personas.

El tercer y último compromiso del Proinbeni en la fase de grupos de la Lliga Valenciana será el domingo día 18 a las 18 horas en la cancha del CB Alginet, si no hay cambios de última hora.