Tavernes de la Valldigna Els vallers demostren que tenien moltes ganes de festes

Tavernes ha viscut el primer cap de setmana de les seues festes patronals de 2022 amb massiva participació del veïnat. En les imatges superiors, les autoritats locals recorren el municipi amb motiu del concurs de carrers engalants, una les activitats amb més tradició de les festes, i, a la dreta, el concurs de xarangues, pot ser una de les que més gent reunix omplint la plaça Major i els carrersdel centre. La segona part de les festes començarà hui dimarts amb la processó de la Divina Aurora a les 20 hores, dijous hi ha paella gegant per a la gent gran, ofrena a la Mare de Déu de Lourdes i ball de disfresses infantil. Divendres és la Nit de les Paelles, dissabte ball de disfresses per a la gent gran i diumenge arriba el final de festa amb la processó de la Pujada al Calvari, la nit d’humor amb Óscar Tramoyeres i el castell de focs artificials, que serà el colofó ​​al programa.