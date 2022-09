Fa olor d’eleccions a Gandia. Barrejat amb les aromes de protectors solars i dels primers trons estivals, ja fem olor a eslógan, a poal de cola, a pancartes, a promeses i a fotos, moltes fotos pertot. I això que encara queden huit mesos, huit, perquè les urnes ens retornen la inquietud que provoca la confrontació democràtica per ocupar les vint-i-cinc regidories que elegiran al nou cap del Consistori.

Ja s’han posat en marxa els equips que dissenyen campanyes (si és que han descansat alguna vegada), i els fotògrafs juntament amb els community managers no tenen prou mans amb tant d’esdeveniment irresistible. Ja veurem com aguantem tants mesos de campanya fins el final apoteòsic que en les respectives seus electorals, a altes hores, sentirà destapar botelles de cava o sanglots pels racons.

Aromes de campanya ja omplin tothora les xarxes i els colorins de la premsa. El candidat del PSOE ens embafa de galant de nit, de dia i de nit; el PP gasta litres de l’antic Varon Dandy per a semblar un partit net i polit; Compromís més Gandia Unida per la seua banda fa tuf de gasolina cremada en intentar guanyar la «pole» del seu equip. Afortunadament a dia de hui Vox no fa olor de res i Ciudadanos fa pudor a cadàver poc exquisit, ací igual que a Tabàrnia. Podem, amb sentor a socarrat, sobreviurà a una altra divisió que ara anomenen irònicament «Sumar»? Segueix la margarida verda inodora i amb ganes d’omplir de paperetes els contenidors de l’esquerra, per molt ecològics que siguen? Apareixerà alguna candidatura d’eixes que fan mala olor perquè es rumoreja que alguns se les inventen per a enredrar? Continuen atents a les seues pantalles, això no ha fet més que començar. No se’m saturen encara de fotos en les xarxes que això va per a llarg i no esperen moltes idees, que em sembla que estes eleccions tampoc aniran d’això. Si en tot este temps de mandat no s’han prodigat a presentar-nos projectes de ciutat (que no és el mateix ni paregut que grans obres que després ni poden ni saben gestionar), no esperem molt ara. Segurament la ciutadania ha agraït un poc de calma en els darrers huit anys després de les borrasques econòmiques expansives dels alcaldes de PSOE-Plataforma i PP amb resultats tan poc productius. Ara tocava estalviar i buscar diners baix de les pedres per poder anar refent obres calamitoses: el Mercat del Prado, el Trinquet, Sanxo-Llop, la Plaça del Tirant; donar-li ús al Centre Esportiu Roís de Corella, a l’Espai Baladre, al Centre Esportiu del Grau, a més de trampejar plets diversos i deixar per impossibles altres projectes com ara el Centre d’Investigacions de la UPV l’esquelet del qual ens recorda aquelles pols i estos fanguers.

Ara els partits deuen estar més bé buscant la làmpara d’Aladino perquè se’ns aparega cada cert temps el Geni en forma de Conselleres, Ministres, Presidents o Ayuso (Ayuso? No se m’ocorre qui pot vindre del PP valencià a il·lusionar al personal) oferint l’oro y el moro en forma d’edifici de Correus, Glámpings originals, més Centres Esportius, trens, carreteres, més carreteres, o platja desestacionalizada gràcies a súperhotels i superxiringuitos, una vegada més.

Una mica d’alegria, vinga, que la vida són quatre eleccions i ja estem molt farts de pandèmies, crisis econòmiques, batalletes i guerres (d’ací i d’allà). Molt farts.