«En febrero de 2023 ya estaré en forma para afrontar el Mundial con las máximas garantías»

Héctor Cabrera Llácer realizó ayer en Gandia su último entrenamiento antes de emprender hoy mismo el viaje a Marrakech, donde reaparecerá este sábado día 17 justo un año después de ganar la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokyo de 2021.

El atleta de Oliva del Club de Córrer El Garbí de Gandia lleva un año de inactividad competitiva porque en diciembre de 2021 se sometió a una segunda operación de su rodilla derecha para curarse definitivamente de la lesión en el ligamento cruzado anterior de la que ya fue intervenido en 2020.

Desde su segundo paso por el quirófano se ha dedicado a recuperarse y ahora en septiembre, en pleno periodo de readaptación y a un 60-70 % de lo que sería su nivel, como asegura el propio atleta, volverá a lanzar la jabalina de manera oficial en la categoría de deficiencia visual F13.

El plusmarquista mundial, subcampeón del mundo y campeón de Europa, entre otros logros, viaja hoy mismo a la ciudad marroquí para participar en el 6th International Para Athletics Meeting que se engloba en el Grand Prix Event, última competición internacional del año en curso.

Ayer mismo, antes de marcharse, atendió a Levante-EMV en la pista de atletismo Toni Herreros de Gandia para confirmar que el objetivo en su única comparecencia de 2022 es conseguir una buena marca que le puntúe para el ranking mundial de su especialidad y categoría.

Cabrera comentaba que «menos mal que este año no tenía competiciones internacionales porque así he podido readaptarme a la actividad sin agobios ni presiones».

A disfrutar de nuevo

A Marrakech, añade el olivense, «voy a intentar volver a disfrutar de la competición. La idea es lanzar bien, todo lo lejos que pueda, y que no me duela la rodilla. Con eso ya me daría por satisfecho. El resultado en este caso no importa». El lanzador que entrena y dirige el técnico Juanvi Escolano tiene claro que «mi gran meta de futuro son los Juegos Paralímpicos de París 2024», aunque en 2023 disputará el Mundial, también en la capital francesa.

Héctor cree que «en febrero del año que viene ya podré estar en mi mejor forma o al menos en un estado óptimo para afrontar el Mundial de 2023 con las máximas garantías. Eso es lo que espero y con esa meta entreno».