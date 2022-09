La III edició del Concurs-Exposició Ornitològic es farà a Oliva en octubre

L’Associació Cultural i Esportiva «El Món del Canari» ha presentat la tercera edició del Concurs-Exposició Ornitològic que amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Oliva, se celebrarà del 6 al 12 d’octubre.

L’Associació destaca que encara es pot concursar, però que cal efectuar la preinscripció fins al 15 de setembre a través de la pàgina web Ornigestion.

En la presentació d’aquesta activitat van participar la regidora de Medi Ambient i Cicle Integral de l’Aigua, Maria Josep Llorens, el regidor de Cultura, Julio Llorca i els representants de l’Associació Cultural Esportiva Ornitològica «El Món del Canari», el president, Vicente Maldonado; el vicepresident, Luis Fullana, el tresorer, Pepe Mañó i la secretària, Trini Llambies.

El president de l’associació, Vicent Maldonado, va voler fer especial esment al caràcter de l’activitat: «La nostra exposició és per a ensenyar a tota persona interessada algunes races de canaris i espècies d’ocells de milers d’espècies que existeixen en el món. Sobretot volem transmetre que qualsevol espècie animal es mereix el nostre respecte i les nostres cures».

La regidora de Medi Ambient, per la seua part va posar en valor la tasca pedagògica de l’Associació i la seua perseverança per fer del món dels ocells i en concret, dels canaris, més accessible a la ciutadania.

El regidor de Cultura, Julio Llorca, va declarar que «aquest esdeveniment és molt important per a Oliva perquè posiciona a la ciutat com un referent i un atractiu per a criadors i criadores d’altres territoris». Agraïm molt a l’organització que fa possible l’exposició-concurs d’ornitologia d’Oliva, un esdeveniment que permet dinamitzar la ciutat i brinda l’oportunitat a tota la ciutadania per conéixer en profunditat el món de l’ornitologia».