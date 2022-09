L’Alqueria de la Comtessa Cap de setmana de Moros i Cristians en honor als Sants de la Pedra

De dijous a diumenge s’han viscut a l’Alqueria de la Comtessa les festes de Moros i Cristians en honor als Sants de la Pedra, Abdò i Senent. El primer dia va ser per a les activitats infantils, divendres «la Nit del Putxero» al Parc de l’Oest, dissabte la desfilada de bandes de música i de comparses de Moros i Cristians amb sopar posterior i el diumenge la Romeria a l’Ermita als Sants de la Pedra amb un esmorzar popular per acabar la festa. La gent del poble va participar activament en tots els actes programats per l’ajuntament i les associaciones festeres locals, com es pot vore en les imatges de dalt.