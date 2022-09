El PP insiste en permitir el tráfico en el paseo marítimo

El Partido Popular de Gandia ha solicitado, por enésima vez, la eliminación de «la Morada» en la primera línea de la playa de Gandia, una vez finalizada la temporada estival en ciudad y, así, permitir el tráfico rodado de vehículos por la primera línea.

Los populares gandienses consideran que una vez finalizada la temporada de mayor afluencia de turistas, «es el momento de eliminar la prohibición de paso de vehículos por el paseo Marítimo de Neptú, con el objetivo de facilitar el acceso a vecinos y comerciantes de la zona»

Según estima el Partido Popular «en los meses de invierno no tiene sentido esta limitación, al no existir una asistencia masiva a la playa de Gandia, por lo tanto es no es necesario sequir obligando a los vecinos y comerciantes a recorrer más kilómetros, con el consiguiente consumo de energía».

La formación que lidera Víctor Soler ha vuelto a recordar que «no está en contra de las peatonalizaciones, pero considera que estas se deben hacer de forma racional, con previa exposición al público y con informes de movilidad».

Soler añade que «nos volvemos a hacer eco del sentir de los vecinos y comerciantes de nuestra ciudad que no le ven el sentido a continuar con esta medida en meses en los que no existe ningún motivo. Volvemos a pedirlo y creo que, esta vez sí, el Gobierno de Gandia nos hará caso».

Desde hace tres años el Ayuntamiento de Gandia ha restringido el tráfico en esta zona tan turística de la ciudad con el fin de dar prioridad absoluta a los viandantes y a los ciclistas. La experencia, a criterio de los dos grupos que gobernan la ciudad, ha sido más que positiva porque permite despejar de vehículos todo ese gran espacio, que también es aprovechado por los comerciantes y hosteleros para situar sus terrazas. Desde un primer momento el PP no se opuso a esa fórmula si se adoptaba en los meses de mayor afluencia de turistas y se autorizaba el tráfico en los de menos.