Género, diversidad, ciencia e igualdad en el Campus de Gandia

Gandia acollirà este dissabte 17 de setembre el VI Encontre de Betlemistes de la Comunitat Valenciana. Així ho han presentat Liduvina Gil, en representació de la delegació de Setmana Santa, i Gonzalo Mateu, president de l’Associació de Betlemistes de València.

La jornada començarà a les 10:30 hores amb la benvinguda i acte inaugural a la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós. El programa seguirà amb diverses activitats com l’expo-mercat a la plaça del Prado o les visites al Palau Ducal dels Borja o el Museu de Santa Clara. Finalment, a les 18 hores conclourà al mateix Palau i s’acomiadaran als assistents.

L’Expo-mercat obrirà les portes a partir de les 11 hores per a aquells que puguen completar els seus betlems amb les figures que es troben allí a la venta.

«No podíem deixar passar l’ocasió d’elegir Gandia com a destí per a la trobada sent l’Any Jubilar de Sant Francesc de Borja», ha afirmat Mateu. El president ha afegit que la seua figura és important perquè va regalar un dels naixements que està al Museu de Santa Clara i que anirem a veure, ja que el betlemisme ha estat declarat Manifestació Representativa del Patrimoni Immaterial Espanyol».

La regidora Gil ha mostrat el seu agraïment a làrea de Comerç per cedir l’espai de Fira Mercat als betlemistes perquè Gandia «siga la seu d’aquest encontre».

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) es la sede de Bridges 2022 Conference, que se celebra del 12 al 16 de septiembre. Se trata de un encuentro de carácter internacional que tiene como objetivo principal fomentar un sistema científico más justo y una academia más diversa.

Para Soledad de Esteban-Trivigno, del comité organizador y científico de Bridges 2022, «la finalidad es poner en común, entre personas que investigan en las distintas áreas de conocimiento, uniendo Ciencias Sociales y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el estado del arte en relación en lo que se refiere a las investigaciones sobre género», así como también «tender puentes y crear un espacio de sinergias, nuevas colaboraciones… y aprender».

Con ese objeto, Bridges 2022 reunirá a personas expertas de todo el mundo para compartir datos y experiencias sobre sesgos de género en los entornos académicos desde una perspectiva interseccional.

Se imparten siete charlas con ponentes internacionales referentes en estudios de género. Además, el programa incluye cuatro mesas redondas, talleres y más de 120 comunicaciones. Las cuestiones que se abordarán a lo largo de los cinco días del congreso son muy variadas, pero el eje principal es el género: cómo afecta a la ciencia que producimos, a la sociedad o cómo se conciben los géneros.

Por otra parte, se contará con un espacio de exposición dedicado a editoriales y organizadores de este encuentro interdisciplinar. Para preparar esta conferencia se ha contado con diversas asociaciones y empresas.