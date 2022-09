Majestad, FELIZ CUMPLEAÑOS

Majestad, desde la admiración que siempre he sentido por usted y por lo que representa quiero desde el respeto más sincero felicitarle en su cincuenta cumpleaños. Sé que no es cortés revelar la edad del que cumple, pero en su caso, y vista la expectación que despierta, su edad es pública, que no notoria. Cuando nuestro Rey Felipe VI le pidió matrimonio ya escribí un artículo dándole las gracias, porque con su gesto y su aceptación hizo algo muy grande, hizo soñar a muchas niñas haciéndoles ver que lo que leían en los cuentos podría ser verdad, que los príncipes existen y que algún día un apuesto príncipe podría aparecer en sus vidas y las haría princesas. Con su naturalidad y su forma de ser ha sabido compaginar su posición de Reina con el protocolo que ello conlleva, con su condición de mujer, esposa y madre.

Mujer actual e independiente, que con el cargo de Reina es un equilibrio difícil para los tiempos que corren y para los miles de ojos que observan. Esposa de un Rey, con todas las obligaciones que ello conlleva, diplomáticas, de imagen y la más importante, de pareja. Madre, en este apartado sólo hay que observar que cuando está con sus hijas todo es cariño, ternura y complicidad. Ellas la miran sonríen y saben que está ahí, además saben a la perfección lo que representan. Muchos podrán decir que su educación y saber estar es por los colegios, los amigos, la posición, etc. Esa armonía entre niñas e infantas que tienen Leonor y Sofía solo es capaz de transmitirlo una madre. Es la primera esposa de un Rey de España que no pertenece a la realeza y es de agradecer, porque no nos olvidemos que somos muchos más los plebeyos que los reales y usted en estos momentos representa a millones de españoles que se ven reflejados en aquella periodista que salía en televisión, con una vida normal y que por cosas del destino un valiente y sabio príncipe le cambió el rumbo. Doña Letizia, que tenga un feliz día de cumpleaños y no se olvide que somos muchos, cada día más, los que la admiramos como mujer, como madre y como Reina. Día a día está ganándose el respeto y el cariño de los españoles. ¡Viva la Reina, viva España y viva el Rey!