¡Rafalcaid existe!

R afalcaid pertenece al Districte del Grau, está configurado por un conglomerado de viviendas residenciales y se ubica en la margen derecha de la desembocadura del río Serpis. Nació por gente humilde que se construía una barraca en la que veranear, era hacia 1950, posteriormente ya se moldeó el intrincado de edificaciones existentes ahora que le dan una idiosincrasia muy particular, calles serpenteantes, trazadas entre las viviendas para poder llegar y salir del chalet con coche y poco más. Siempre ha sufrido carencias, hasta 1990 no llegó una ancestral demanda, el agua potable. La luz eléctrica es anterior pero muy en precario, trufada de cortes aleatorios. No tuvo plan de urbanización, ni legalidad hasta hace relativamente poco. En los últimos años Miguel Ángel Picornell, como representante municipal, ha tratado de mejorar la zona, dadas sus características y algo muy lógico a la par que trágico. «A la vora del riu, no faces niu», y cada vez que el Serpis baja desbocado se convierte en la Venecia de la Safor, inundada hasta las trancas.

Estamos en la segunda semana de septiembre y en la Platja dels Marenys no hay socorristas, como tampoco en la del Ahuir y Venecia. Lo comprobé el sábado pasado cuando disfruté del mar llano como una piscina, y el tórrido sol bajo una sombrilla en Rafalcaid. Un vecino ancestral de la zona me dijo que desde primeros de este mes ya no hay salvamento y socorrismo y otro vecino que le acompañaba me apuntó que allí se incorporaron hacia el 10 o 15 de julio. Rafalcaid también es conocida como «la platja del alcoians» por el gran número de propietarios que hace un montón de años compraron y construyeron allí sus residencias veraniegas. Según noticia publicada por Levante-EMV la Comunitat Valenciana «lidera el número de ahogados por autonomía en todo el país, tanto en lo que llevamos de año (52) como durante el pasado mes de agosto(12)». Un triste récord para una comunidad turística. Desconocimiento del medio, irresponsabilidad individual y deficiente control de la vigilancia apuntan como motivos de esa estadística. Puesto al habla con Picornell, presidente de la Junta de Districte del Grau-Rafalcaid, me confirmó que Ahuir, Venecia y Rafalcaid dejan de tener servicio el 31 de agosto, en tanto que la Platja de Gandia-Nord lo retiene hasta la Fira i Festes. Ignoro si las razones son económicas, densidad de usuarios u otras. Pero opino que significa un agravio comparativo y discriminatorio que la joya de la corona tenga seguridad y sus adyacentes queden abandonadas a su suerte. Creo que todos pagamos los mismos impuestos, tasas y recibos al consistorio y ahorrar unos dineros no justifican que alguien pierda la vida por no disponer del servicio de salvamento y socorrismo. Al menos hay que practicar la igualdad de condiciones, abandonar todos el servicio en la misma fecha. Si José Manuel Prieto sigue siendo alcalde de Gandia el año que viene, puede izar la bandera azul en la privilegiada Platja Nord y que eleve una pirata a partir del 31 de agosto en las otras playas, como símbolo del fin del servicio. Ya es mala suerte anunciar una dimisión y abandono de un PPesebre el mismo día que a la Reina de Inglaterra, Isabel II, se muere. ¡Hay que ser gafe!, pero eso le sucedió a Toni Cantó (Antonio Esquina en castellano) la semana pasada. El director de la agencia del castellano para el mundo de Madrid se cansó de su cargo floral y se ha marchado a una Televisión de Vox, la única posible. En todas las otras ya le conocen y es lo más congruente que ha hecho en las últimas décadas. Se ha quitado la careta y con armas y bagajes es consecuente ideológicamente. Santiago Abascal no está muy contento de contar con un gafe tan cerca. Eso sí, forman ambos «una unidad de destino en lo universal».