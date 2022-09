L’exposició «Realisme barroc» tanca a Gandia l’Any Jubilar de Sant Borja

La Casa de Cultura de Gandia acull l’exposició «Realisme barroc» integrada per 25 obres d’art del Museu de Belles Arts de València (MuBAV). Podrà visitar-se fins a l’1 de novembre com a culminació de l’Any Jubilar en honor de Sant Francesc de Borja pels 350 anys de la seua canonització (ocorreguda en 1671) i els 450 de la seua mort (que va ser el 1572).

L’eix vertebrador de la mostra és el naturalisme en la pintura religiosa i les raons que van motivar que a València esta opció estètica es mantinguera vigent fins a finals del Sis-cents, període que coincideix amb la santificació de Francesc de Borja, IV duc de Gandia, elevat als altars en 1671.

Després de l’eclosió del protestantisme, en els territoris catòlics es va desplegar una manera molt concreta de pintar i d’esculpir a través de les imatges religioses perquè «vore era creure» i la pintura va servir com a prova de fe en tot l’arc mediterrani. D’ací que les pintures mostren a sants en un estat molt real, traslladant la idea de que, per damunt de tot, també eren persones.

L’exposició està dividida en tres seccions. La primera analitza les fonts del corrent naturalista en la pintura valenciana, emprant tant pintures de procedència italiana com còpies antigues i interpretacions valencianes d’autors com Ribalta i Espinosa.

La secció segona presenta les bases conceptuals del realisme pictòric en l’art religiós vinculant-lo amb la seua funció de testimoni de veritat doctrinal o de fe mitjançant tres idees que se superposen: l’art com a relíquia, l’art com a miracle i la imatge religiosa com a vertader retrat.

La secció tercera mostra com el concepte de la pintura com a vertader retrat de la santedat, relíquia i miracle, va desembocar en un potent realisme en la major part de l’occident mediterrani del segle XVII. Entre les obres que s’exibeixen hi ha de Nicolau Borràs, Josep de Ribera, Jeroni Jacint Espinosa, Francesc Ribalta o Miquel March.

La mostra es va presentar dimecres passat per l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el director del Museu de Belles Arts de València, Pablo González Tornel, que és el comissari de l’exposició.

L’alcalde va dir que «culminem l’Any Jubilar de Sant Francesc de Borja amb l’art com a eix vertebrador de la política cultural que ha dut a terme l’Ajuntament de Gandia al llarg dels anys per a donar a conéixer una de les famílies més universals i que més empremta ha deixat en la història de la nostra ciutat, els Borja»

El director del Museu de Belles Arts de València va dir que «l’exposició posa a disposició del públic la millor producció del Barroc mediterrani i convida el visitant a reflexionar sobre la cultura visual del segle XVII».