Oliva presenta la setena edició del cicle de teatre infantil «Rebombori»

L’Ajuntament d’Oliva, a través de la regidoria de Cultura ha presentat el nou cicle de teatre infantil, «Rebombori», amb una oferta teatral variada per als i les més menudes de cada casa i les seues famílies. En el que enguany serà la setena edició de «Rebombori» i tindrà lloc els dies 16, 23 i 30 de setembre al Centre Polivalent des de les 18 hores.

S’ha previst l’obra «Cu-cu» de Bambalina teatre per a este divendres dia 16. El divendres 23 es representarà l’espectacle «The Show Moscón» de Galitoon, un circ de titelles ambulant de «varietés» molt divertit, mentre que el divendres dia 30 serà el torn de «Ludwig i el Duro perdut» de La Màquina Teatre, una peça original de teatre amb música en directe.

«La cultura és un motor de desenvolupament sostenible perquè produeix noves idees i valors que permeten a totes les persones estimular la creativitat. La cultura també ha de ser una eina a l’abast del públic adult i menut.» ha comentat el regidor de Cultura, Julio Llorca, afegint que «Rebombori és una oportunitat per oferir el teatre com una eina per a l’educació en valors dels xiquets i xiquetes».