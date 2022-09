El alcalde y secretario general del PSPV-PSOE de Gandia, José Manuel Prieto, ha formalizado la documentación para ser el candidato socialista a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, un plazo que finalizaba este jueves.

Prieto ha rellenado y firmado el formulario de solicitud como cabeza de lista del PSPV-PSOE, como marca el reglamento del partido, rodeado de todos los concejales que conforman el Grupo Municipal Socialista.

“En medio del trabajo del día, mis compañeros me han dado una sorpresa que casi me deja sin palabras. Me han traído los documentos para firmar formalmente mi candidatura a la alcaldía de Gandia. Evidentemente, no he dudado un segundo en firmar porque Gandia es mi pasión y porque cuento con el apoyo de todo el partido”, ha expresado el alcalde, que fue investido hace quince meses, cuando Pedro Sánchez nombró ministra a su antecesora, Diana Morant.

El alcalde dijo a sus concejales que "ante todo, Gandia es primero", pero advirtió de que "ahora no es tiempo de campaña, sino de trabajar duro y gestionar". "Mi partido ha abierto el proceso de elección de candidatos y, como ya dije, me presentaré”.

En ese encuentro el alcalde también ha dicho que “quiero seguir gobernando para todos, por las muchas cosas hechas y por las muchas que quedan por hacer. Quiero seguir gobernando para todos, y con moderación. Y quiero lograr que, también en los momentos de dificultad, nuestra ciudad avance generando oportunidades y protegiendo a las familias y las empresas”.