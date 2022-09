Salvadora Sendra complix 100 anys

oliva. El diumenge es va celebrar l’aniversari de Salvadora Sendra, que complia 100 anys de vida. L’efemèride de la veïna d’Oliva es va celebrar amb una festa al carrer on viu, rodejada de la seua família i veïnat. A l’acte va assistir, convidada per la família, la vicealcaldessa, Ana Morell, així com el president i la presidenta de les Associacions de Jubilats i Jubilades, Antonio Colomar i María Sabater, i l’artista de «L’Espiral de la Vida» per dibuixar sobre una làmina de ferro forjat les mans de Salvadora.