Tavernes de la Valldigna Recta final de les festes patronals amb els actes més multitudinàries

Tavernes de la Valldigna viu les seues festes patronals. Després d’un primer cap de setmana intens i de molta participació dels veïns i veïnes, la localitat disfruta durant esta setmana de més activitats i encara una recta final plena d’actes i de moltes emocions donat que encara resten les convocatòries que més gent reunixen. Hui divendres és la «Nit de les Paelles» amenitzada amb música en directe, demà dissabte el concurs de disfresses amb més música i el diumenge la processó de la «Pujada al Calvari» i el castell de focs d’artifici per a tancar la programació. En les imatges de dalt hi ha un recull de les activitats que ja s’han dut a termes des de divendres passat fins ahir dijous. La paella gegant per a la gent major amb actuació músical inclosa, el festival de corals, la nit dels cantants, el rock al carrer, el punt violeta instal·lat per l’ajuntament o la curiosa instantània de les falleres i fallers del poble a la porta de l’església de Sant Pere en la processó de la «Baixada».