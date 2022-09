Festivitat del patró Sant Francesc d’Assís

El barri del Raval de Gandia celebra este cap de setmana les seues festes veïnals. Les festes en honor a l’Ecce Homo oferixen un programa complet i activitats per a totes les edats. Hi han programats esmorzars, activitats per als més menuts, cercaviles, sopars populars, revetles i actes dedicats al mateix sant.

Oliva celebra la festivitat del seu patró, Sant Francesc d’Assís, amb nombroses activitats festives i litúrgiques. Demà dissabte, a les 11 hores, tindrà lloc el pregó i la cercavila. Els actes continuaran el dissabte 24 amb el trasllat de la imatge de Santa Clara i el sopar solidari i discomòbil al carrer de Sant Ignasi de Loiola.