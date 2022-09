Gandia presenta una exposició d’art que mira cap a l’interior de les obres

El Museu de les Clarisses acull «La matèria de l’Art», una exposició d’art que romandrà oberta al públic fins al mes de desembre que s’emmarca en l’Any Jubilar en honor de Sant Francesc de Borja.

Es tracta d’una mostra que possibilita veure algunes de les obres del patrimoni artístic del Monestir de Santa Clara que fins ara no havien estat exposades com el retrat de Sant Francesc de Borja, de l’escola de Valdés Leal.

La mostra no només exposa les obres seleccionades sinó que n’exhibeix l’interior gràcies a la utilització de radiografies, fotografies amb llum ultraviolada o imatges dels reversos després de passar el filtre de diferents tipus de llums.

L’acte d’obertura de la mostra ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompanyat per Joan Aliaga, director del Museu de Santa Clara; el regidor de Cultura, Nahuel González, així com altres membres de la corporació.

Segons Aliaga «hem tingut molta cura i hem escollit una xicoteta quantitat d’obres relacionades amb el Sant Patró de Gandia». El treball ha estat realitzat a les aules i els laboratoris de la Universitat Politècnica de València, en concret els departaments d’Història de l’Art, i de Conservació i Restauració. «Aquesta exposició mostra els treballs de diagnòstic d’una manera divulgativa i aporta moltíssima informació de les obres als visitants», apunta el director del Museu.

Any Jubilar i patrimoni

Nahuel González va voler agrair a Joan Aliaga i a les Clarisses la seua col·laboració per posar en marxa la mostra. «Estem davant de dies molt importants per a la cultura de Gandia. L’Any Jubilar serveix per a valorar i posar en perspectiva el nostre patrimoni. El Museu de Santa Clara és ja tot un referent a la Comunitat Valenciana».

Finalment, José Manuel Prieto ha destacat que aquesta és una de les tres exposicions amb què es completen les activitats de l’Any Jubilar. Prieto ha informat que el quadre de Sant Francesc de Borja, de l’escola de Valdés Leal, ja forma part del patrimoni de la ciutat després d’haver estat adquirit pel consistori. «Aquest quadre passa ja a formar part de la col·lecció museística de la ciutat que, juntament amb aquesta col·lecció, ve a engrandir el conjunt de les obres que formen part del nostre llegat», destaca l’alcalde.