Ofrena al final de l’estiu

L’estiu, en el seu ocàs, ofrena l’abundància de l’horta com un tresor inexhaurible. Les cases dels llauradors, entre l’exaltació vegetal, ho expressaven amb la presència agraïda de la figuera i la parra, convertides en un tòpic literari de potent força evocadora, com en aquells versos de La barraca, de Teodor Llorente, on els ocells «canten festius l’albada matinal» i «la parra, tota plena / de pàmpols d’esmeralda i raïms d’or», fan present el símbol d’esplendor i riquesa de la naturalesa. És per això que les mares cantaven aquella cançó de bressol: «La meua xiqueta és l’ama / del corral i del carrer, / de la figuera i la parra / i la flor del taronger», com l’ofrena dels regals més preuats per fer feliços els fillets mentre s’adormien en els braços materns.

La figuera i la parra formen part de la cultura mediterrània més antiga. Esmentar-los era com certificar l’abundància del menjar i beure en unes terres a sovint marcades per sequeres persistents o aiguats devastadors. La dependència del cicle de les collites era total i absoluta, de tal manera que èpoques de gran abundància podien deixar pas a molts anys de fam. S’han conservat testimonis d’aquells freqüents episodis d’escassetat i misèria que obligaven a traslladar-se a altres països per aconseguir alguns cereals per a intentat no morir de consumpció. Situacions que encara es repetixen en algunes regions del nostre món actual, quan la producció d’aliments és més que suficient per a la supervivència de tots els pobladors del nostre planeta.

En les puntes dels bancals i a la vora de la sèquia o prop del pou de l’alqueria no podien faltar les figueres més esponeroses. En l’imaginari dels llauradors, l’abundància dels seus fruits, com un simfonia de colors i gusts, era tot un signe de riquesa, de poder saciar la gana en algun moment del treball o en les hores de descans. De bon matí, amb el cop s’aconseguia arribar a les rames més altes, sense el perill d’alguna caiguda per la fragilitat de les branques. La lliçó popular estenia les seues ensenyances sobre els inconvenients de la seua ombra, del perills de pujar pel seu brancal o de l’excés de menjar-ne massa, dels seus fruits, les figues més saboroses i aquelles que, a més, regalaven una temptadora goteta de mel.

El simbolisme de la figuera, tal com apareix en alguns llibres de la Bíblia, és d’una gran riquesa, en correspondència amb l’estima per un arbre que donava uns fruits tan necessaris per a una bona alimentació. La figuera anunciava l’estiu «quan les seues branques es tornen tendres i comença a traure fulla», com un avís per estar ben atent als esdeveniments més transcendentals de caràcter espiritual. També la figuera denunciava certes actituds humanes d’esterilitat i tancament davant la predicació evangèlica, de tal manera que, en alguna paràbola, s’hi decidia tallar-la, però l’hortolà intentava salvar-la amb el seu compromís de tirar-li fem i cavar-la al seu voltant, com una evident al·lusió a la paciència divina. En altres moments de la Bíblia, com en el Càntic dels càntics, la figuera i la vinya són l’escenari de l’amor, de la primavera: «despunta el fruit verd de la figuera, les vinyes florides escampen perfum», en contrast amb el castic de l’Egipte, on «matà els ceps i les figueres», és a dir, la destrucció d’allò més estimat per a menjar i beure.

La parra era el dosser que ennoblia les humils casetes de l’horta o les alqueries. La parra era com de la família, que la cuidava i la mirava cada dia per saber si l’aspecte ufanós dels pàmpols ja anunciava la creixença del raïm, amb les varietats que anaven assegurant una llarga fruïció dels singlots blancs, negres o moscatells. Era com tindre a tocar de mà al mitològic Dionisos, coronats de pàmpols, permanent invitació a l’alegria de viure.

També el simbolisme de la parra i la vinya és molt present en els escrits bíblics. L’amor, tal com hem vist, té el seu millor moment en la primavera «per vore si broten els ceps» i aspirar el perfum de «les vinyes florides», però ja vindrà el temps que «la teua esposa fruitarà com una parra, dins la intimitat de ta casa», com la plenitud de la vida que naix i creix.

La lenta extinció de l’horta més immediata a les ciutats ha anat fent desaparéixer figueres i parres, bancals i casetes, i també cançons de bressol com la que hem recordat més amunt. Figues i raïms arrenglerats en les prestatgeries dels supermercats i embolicats de plàstic encara ens recorden d’alguna manera altres temps de fruïció més simple i natural. El progrés té un preu, però també allò que és més profund en la condició humana, és a dir, l’amor, inventarà noves cançons de bressol per facilitar els somnis feliços dels infants, com també vindran més primaveres que faran sospirar a molts pel primer enamorament, encara que ja no identifiquen els símbols que en altres temps també van alegrar aquelles antigues poblacions mediterrànies.