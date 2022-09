Oliva presenta l’univers de Francisco Brines en el llibre «Elca. Feliz vida»

La Fundació Francisco Brines i la Diputació de València presenten demà dissabte el llibre, «Elca. Feliz vida», amb la col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva.

L’acte, que serà lliure i gratuït, tindrà lloc a les 12 del migdia en la seu de la Fundació Francisco Brines (Pda. l’Elca s/n Oliva) i comptarà amb la presència de Toni Gaspar, president de la Diputació de València, Yolanda Balaguer, alcaldessa d’Oliva, l’editor i periodista Juan Lagardera i el poeta Vicente Gallego.

«Elca. Feliz vida» és una iniciativa de la presidència de la Diputació de València, un llibre que recull la síntesi de l’univers de Francisco Brines. En ell s’hi pot trobar un recull de treballs del poeta i Premi Cervantes, Francisco Brines, així com articles d’altres autors com Carlos Marzal, Vicente Gallego o Fernando Delgado, envers la vida i obra de Brines.

A més, compta amb una escrupolosa selecció d’imatges de Bleda i Rosa que il·lustren la icònica vil·la, residència del poeta i espai emblemàtic d’Oliva.

«Des de l’Ajuntament d’Oliva rebem amb agraïment i entusiasme projectes com aquest, que tracten de posar en valor la vida de Francisco Brines i impulsar la seua obra més enllà del nostre territori», ha declarat el regidor de Cultura Julio Llorca, afegint que «El llibre és una molt bona iniciativa també per promocionar un espai tan representatiu per a la ciutat d’Oliva com és l’Elca, casa de Brines i escenari principal de molts dels seus poemes.»