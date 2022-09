Ròtova Les festes locals s’han recuperat amb normalitat i molta il·lusió

Ròtova ha pogut recuperat les festes patronals amb normalitat. Quatre dies intensos on s’ha pogut disfrutar de la commemoració dels 50 anys de regines (imatge de dalt); ha tornat la partida de pilota al carrer, on han participat xiquetes i xiquets del poble i professionals; s’han celebrat les festivitats a la Mare de Déu de la Salut, a la Divina Aurora, al Crist de la Fe i a Sant Bartomeu. S’ha pogut gaudit de música gràcies a La Rotovense Musical i a les orquestres i discomobils, que han amenitzat les nits, i també hem vist desfilar les festeres i festers pels carrers de Ròtova. L’Ajuntament dona les gràcies a tot el poble per participar i als col·lectius festers i treballadors per la seua tasca.