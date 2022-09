Dormilón y estudiante de Derecho

Quique Llopis es un joven reservado y cuesta saber cómo es su vida personal al margen de la deportiva. Levante-EMV ha intentado profundizar con el deportista y este confiesa que come cinco veces al fía, es dormilón y estudia Derecho.

¿Qué come usted?

Como cinco veces al día y no hay grandes secretos: pasta, pescado, pollo...excepto los domingos que tengo dieta libre.

¿Y cuántas horas duerme al día?

Ocho o nueve, seguro. Soy dormilón.

¿Cómo ocupa su tiempo libre?

Pues no tengo demasiado entre el atletismo y los estudios. Estoy haciendo Derecho vía on line en la UCAM (Universidad Católica de Murcia). Ya estoy en tercero, más o menos, porque no voy a curso por año. También me gusta ver alguna serie, alguna película, ir a la playa ahora en verano...al final hay que desconectar.