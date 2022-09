«Esto no va de rivalizar con nadie sino de superarse a uno mismo»

Campeón de España de 60 y 110 metros vallas en casi todas las categorías, medallista europeo sub23, número 3 del ranking nacional absoluto, atleta de élite internacional con España. Este es Quique Llopis Doménech.

¿Cómo han ido las vacaciones y cómo está usted?

Pues yo estoy muy bien y las vacaciones han ido muy bien también. Es necesario descansar quince días o algo más, como mínimo, para desconectar del atletismo y volver con más ganas.

¿Se permite algún capricho durante las vacaciones?

Sí. Obviamente, cuando estoy en periodo de descanso es para todo, incluida la dieta alimenticia. Como lo que quiero y beber no bebo, excepto algún refresco y mucha agua.

Y ahora, ya está inmerso en la pretemporada....

Sí, así es. Es un periodo de preparación con mucha carga de trabajo físico para poder soportar la exigencia de toda la temporada.

¿Cómo es un día de pretemporada?

Pues me levanto a las 8 horas, desayuno, entreno a partir de las 10 y después me voy a estudiar a la Biblioteca.

¿Cuánto dura este período?

Desde ahora hasta Navidad. La pretemporada es larga porque es la base de toda la temporada.

¿Cuándo empiezan las competiciones de invierno?

A partir del mes de enero.

¿Sigue pensando que la de 2022 ha sido la mejor campaña de su vida?

Absolutamente. No había estado en ningún campeonato del mundo y he corrido el Mundial de pista cubierta y el Mundial al aire libre y he hecho mi mejor marca de siempre en el Europeo.

¿Cuál es la principal lección que ha aprendido en este último curso?

Pues que con paciencia y constancia se puede conseguir todo. He sufrido una grave lesión, me he recuperado y aquí estoy. Ha habido momentos de incertidumbre, pero he llegado a todo.

Dice que el Europeo ha sido un punto de inflexión en su carrera deportiva

Sí. En el Mundial de Oregón no fui yo mismo, no conseguí dar lo máximo de mi y después en el Europeo sabía que tenía que estar a tope, sabía que estaba allí por méritos propios, que me lo había ganado. Competí convencido de mis posibilidades y, aunque la final no salió bien, estoy satisfecho.

¿Cuáles son los objetivos para el año 2023?

El Europeo en pista cubierta en Estambul (Turquía) y el Mundial al aire libre en Budapest (Hungría).

¿Y en cuánto a marcas?

Pues mejorar, aunque no me atrevo a decirte qué marca puedo hacer. Pienso que la mejora puede ser muy grande. Ahora estoy en 13,30 al aire libre cuando tenía 13,41 y considero que tendría que llegar a los 13,20, si va todo normal. En pista cubierta tengo 7,56 y creo que puedo bajar a 7,50.

¿Las marcas actuales le aseguran su presencia en el Europeo bajo techo y el campeonato del Mundo de verano?

No, tengo que conseguirlas. Para el Europeo creo que está en 7,66 y al Mundial vas con 13,28, por lo que en ambos casos lo veo factible.

Usted es un deportista de élite internacional, pero... ¿gana lo suficiente para vivir del atletismo?.

Si, a ver...yo sigo viviendo en la casa familiar, pero se puede vivir bien del atletismo o, al menos, este es mi caso. Tengo ayudas económicas del Proyecto FER, la Real Federación Española de Atletismo, la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Bellreguard y del CA Gandia Alpesa además de que tengo contrato con Adidas. También están los premios que puedes obtener por ganar carreras. Hay que tener en cuenta que los gastos de viajes y alojamiento normalmente los tengo pagados. Si te organizas, puedes vivir bien.

¿Va a continuar en el Club Atletisme Gandia Alpesa esta próxima temporada?

Pues ahora mismo no te lo puedo confirmar. Tengo que escuchar ofertas de otros clubs y ya tomaré una decisión en un par de meses.

¿Se siente reconocido por sus éxitos?

Si, tanto en mi entorno como por parte de mis rivales.

¿Le quita el sueño tener dos grandes rivales en las vallas como Asier Martínez y Orlando Ortega?

Asier es un gran compañero y, además, buen amigo. De todas formas, yo pienso que esto no consiste en pelear por ser mejor que otro sino que uno debe superarse a si mismo, mejorar cada día y así llegarás a donde tengas que llegar. Rivalizar con otros es una tontería.

¿Qué papel juega su familia en su vida?

Es el mayor apoyo que tengo. Ha estado, está y estará siempre ahí en todo y para todo.

Le dejo la última cuestión para que hable de su entrenador, Toni Puig, ¿qué me dice?

Pues que tiene todo el mérito de lo que estoy haciendo. Si no fuera por él, no estaría donde estoy. Es verdad que es muy exigente dentro de la pista, pero después fuera somos muy amigos. Llevamos juntos muchos años y tengo una excelente relación con él.