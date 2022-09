3.000 farolas de Gandia ya están preparadas contra los orines de perro

El Ayuntamiento de Gandia está poniendo a punto el Centre Històric y el recinto ferial de cara a la próxima Fira i Festes. Esta actuación, además, está sirviendo para tratar de atajar un problema que el departamento de Servicios Básicos viene detectando desde hace mucho tiempo como es la corrosión que provocan los orines de los perros en las farolas de la ciudad.

Desde hace unas semanas, operarios municipales están aplicando a todos los postes que sostienen luminarias una pintura especial anticorrosiva que evita que el orín cause desperfectos sobre el metal. El material utilizado no impide que los perros hagan sus necesidades sobre este elemento urbano, algo que corresponde a los dueños controlar, pero, al menos, evita el efecto nocivo del líquido. De hecho, no es extraño encontrarse farolas donde incluso este proceso ha provocado incluso un boquete en la base, provocando el peligro de que se caiga.

Hace aproximadamente un año, el ayuntamiento ya anunció su intención de proteger las farolas contra la corrosión provocada por los orines de perros

Algunos de los postes presentaban importantes desperfectos por efecto de la corrosión

Por el momento, se ha utilizado este material en unas 3.000 farolas de los diferentes distritos de la ciudad. Con esta actuación, el consistorio opta por una solución técnica, que se suma a las campañas que se ponen en marcha para concienciar a los dueños de los perros de la ciudad de la necesidad no solo de recoger los excrementos de sus mascotas, sino también de limpiar los orines o evitar que se acerquen a este tipo de elementos urbanos para hacer sus necesidades.

La aplicación de la pintura anticorrosión se suma a otros trabajos que se están llevando a cabo en diferentes elementos urbanos. Aunque está previsto que este plan llegue a toda la ciudad, en estos momentos se concentra en el Centre Històric. No cabe duda que el Gobierno local quiere ofrecer una buena imagen a los miles de visitantes que se espera que lleguen a la ciudad en los próximos días con motivo de la Fira i Festes de Gandia.