La UE Tavernes cosechó una nueva derrota fuera de casa, en este caso en su desplazamiento a Ontinyent, donde el conjunto vallero cayó por 3-1. Fue un partido en el que los "rogets" fueron superiores en juego al conjunto local, el C.D.S.B. Ontinyent, algo que no se trasladó al marcador, y donde los rivales pusieron lucha, entrega e incluso dureza en algunos lances.

El conjunto de la capital de la Valldigna bajó mucho en sus prestaciones tras el partido ante el Castellonense y lo pagó con un contundente resultado que no admite discusiones. Las líneas de cobertura, incluido el portero, no tuvieron su mejor día en un campo pequeño, al que el equipo no se adaptó y un correoso rival. El Tavernes tuvo ocasiones por mediación de Sabater, que falló un penalti tras materializar el primero de los dos que se señalizaron a favor del Tavernes.

La UE Tavernes solo ha sumado tres puntos de los nueve disputados hasta el momento en la liga de Regional Preferente.