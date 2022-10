El fotògraf Juanjo Todolí ha estat un any recorrent escenaris de la guerra civil espanyola per tota la geografia valenciana. El resultat és una exposició inaugurada aquest divendres al Centre Polivalent de la Font d’en Carròs que pretén, com tantes altres referides a aquell conflicte, mantenir viva la consciència del que va passar i reivindicar que no es perden elements que formen part d’aquella trista història.

"Escenaris de la Guerra Civil" és, exactament, el títol de la mostra, que estarà oberta, amb entrada gratuïta, fins al 15 d’octubre. Segons explica el mateix Todolí, les imatges permeten conéixer espais on van succeir esdeveniments claus del conflicte, tot vinculant-los als seus protagonistes, com el fill del capità de la DECA Antonio Vera, artiller de l’exèrcit de la República i escriptor, pioner en localitzar, catalogar i posar en valor refugis i llocs de la defensa aèria republicana. Les imatges també recullen les conseqüències de la victòria franquista, fins i tot seguint el procés d’exhumació d’una fossa on hi ha cadàvers de represaliats republicans. L’exposició inclou imatges de diversos espais relacionats amb els fets clau d’una guerra que, en abril de 1938, va avançar territorialment cap a la costa mediterrània, fins a Vinaròs, moment en que l’Espanya republicana va quedar dividida. Búnkers, nius d’ametralladores, refugis subterranis, restes de trinxeres, punts de defensa i control del Front de Llevant figuren entre les fotografies d’alguns llocs emblemàtics d’un conflicte que encara hui sacseja la societat espanyola.