Disculpe que me cuele en el epílogo lúdico-festivo trayendo un tema serio. Las elecciones de hace cuatro años registraron el mayor número de abstenciones desde 1979 en Gandia, primeras municipales democráticas tras la dictadura. Un 34%, lo que supone 17.500 personas de un censo de 51.000, fueron los que no acudieron a las urnas, y de esos abstencionistas 8.500 eran jóvenes de entre 18 y 25 años. (Datos de Argos, histórico electoral Comunitat Valenciana).

¿Los jóvenes pasan de la política? ¿Los partidos motivan a los jóvenes para participar? ¿Que han hecho los partidos gandienses para rebajar esa alta abstención en las próximas elecciones? ¿El ejemplo de los políticos frustra a la juventud y la alejan? Responder con amplitud a esas preguntas ocuparía un libro de ensayo, por lo tanto seré sucinto.

Un informe de Unicef realizado en 2020 sobre «Política y Jóvenes en España» destaca lo siguiente: «Los jóvenes españoles han abanderado causas como el feminismo, el ecologismo o la lucha por la aceptación de la diversidad. Al mismo tiempo sienten gran desafección hacia los partidos políticos tradicionales. Se les exige responsabilidad y capacidad a los y las jóvenes, al tiempo que se les niega y se les aleja de los espacios en los que se toman las decisiones».

Opino que los partidos actúan «manu militari», con aparatos en estructura piramidal en la que una élite dominante impone sus tesis y los demás obedecen, y si discrepan, sufren una caída en desgracia. Dijo Alfonso Guerra, exvicepresidente socialista del gobierno, que «quién se mueva no sale en la foto», y ese es un factor en contra para que los jóvenes participen.

La corrupción ha sido otro de los males para que jóvenes con ilusión se alejen de la política y de los políticos. La aparición de Podemos y Ciudadanos significó un soplo de aire fresco, otra política parecía posible, pero en tiempo récord ambos partidos han traicionado a la juventud. Han pasado de asaltar el cielo a bajar a los infiernos: Ciudadanos en descomposición y Podemos encerrado en un círculo maldito. Vox enganchó a muchos jóvenes desencantados pero la guerra incivil en que se encuentra propicia aquel despreciable dicho de que todos los políticos y partidos son iguales. Al final los viejos, arrugados y casposos PSOE y PP demuestran tener más músculo político que los imberbes y prometedores novicios.

En la vertiente local se agudiza todavía más la sensación de distanciamiento, ya que parece que a ningún partido le preocupe demasiado el 34% de desafectos en las elecciones de 2019. Si conocen alguna actuación seria, responsable y efectiva destinada a ganarse a la juventud con acciones reales, no promesas para revertir la situación, me lo hacen saber. Me gustaría equivocarme pero en las elecciones municipales de 2023 aumentará la abstención.

Si fían todo a la movilización un mes antes de los comicios, error. Las elecciones, si no ocurren imprevistos sentenciadores como la corrupción, robos, desfalcos o gestión desastrosa, se comienzan a ganar al día siguiente de las anteriores.

Las personas de entre 30 y 60 años conforman la mayor bolsa de votantes a quienes los partidos tratan de cautivar. Si algún partido local supiera motivar y convencer para su causa a los jóvenes de entre 18 y 25 años ganaría con mayoría absoluta.

Otro factor en contra es el paro y la emigración. Jóvenes licenciados no encuentran trabajo de lo que se han formado y acaban de lo que sea. No pueden crear una familia, no pueden comprar una vivienda o un coche, subsisten del colchón familiar en casa de sus padres. Y si no es así, aumentan la estadística de Españoles por el Mundo, maleta en ristre y a buscarse la vida fuera porque aquí el futuro es un largo túnel oscuro.

¿Entienden mejor ahora la legión de jóvenes abstencionistas de quienes los políticos se acuerdan, golpeándose el pecho, cuando se acercan las elecciones? He tratado de mostrar una triste realidad que me duele en lo más profundo. Perdone que muestre mis sentimientos en público. Deduzco que no pasan de nada pero les afecta el virus del desengaño, decepción, frustración, desilusión… que transmite la política.Es lo que hay.