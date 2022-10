El empujón que confirma que Gandia tendrá un centro de día de diversidad funcional

Gandia ve, cada vez más cerca, disponer de un nuevo recurso sociosanitario que sumar a los servicios asistenciales de los que ya dispone la ciudad. Se trata del Centro de Día destinado a personas con diversidad funcional, un proyecto que está incluido en el Pla Convivint de la Generalitat.

El primer paso, probablemente el más importante, ya se ha dado, y es que la Diputación de Valencia ha anunciado que invertirá los cuatro millones de euros que costará su construcción. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el vicealcalde, Josep Alandete, y la concejala de Bienestar Social, Inma Rodríguez, comparecían esta semana para mostrar su satisfacción al respecto.

El proyecto ya fue anunciado en la ciudad de Gandia por la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Aitana Mas, en una visita a mediados del pasado mes de septiembre. Era la confirmación de que el gobierno valenciano enmendaba su error inicial de no incluir a Gandia en el Pla Convivint. En ese sentido, tanto Prieto como Alandete recordaron que desde el mismo momento en que se conoció que la capital de la Safor no se había incluido en el mapa de infraestructuras dirigidas a la atención sociosanitaria "exigimos en reiteradas ocasiones que la ciudad no se quedara al margen de las inversiones previstas" dentro de este programa.

El Pla Convivint se desarrollará con la colaboración de tres administraciones: La Diputación de Valencia financiará la construcción del edificio, la Generalitat se hará cargo del mobiliario y también de cubrir los gastos de personal, mientras que el ayuntamiento se encargará de proyectar y ejecutar la obra (utilizando el modelo del Pla Edificant) y también cederá la parcela donde se levantará el edificio. Respecto a esta última cuestión, el alcalde explicaba que no está decidida la ubicación final, ya que el consistorio ha propuesto cinco parcelas en distintos puntos de la ciudad que cumplen con los requisitos que exige el proyecto, es decir, que tienen al menos 5.000 metros de superficie.

Una salida para el alumnado del CEE Enric Valor

Con esta colaboración de las tres administraciones se ejecutará un proyecto que ofrecerá unas 40 plazas y que se convertirá en el mejor recurso para dar continuidad a los usuarios y las usuarias del Colegio de Educación Especial Enric Valor, situado también en Gandia, que cuando finalizaban su etapa no disponían de ningún espacio donde continuar su atención en la comarca de la Safor.

En ese sentido, Inma Rodríguez apuntaba que "se ha cumplido con la necesidad de unas familias que, al ver que sus hijos finalizaban su etapa en Enric Valor, no tenían nada". "Era un compromiso que teníamos con ellos y una necesidad de ciudad y comarca para tener un centro adaptado a sus necesidades donde poder ser atendidos", finalizaba la edila de Bienestar Social.

A nivel estratégico, el centro de día para personas con diversidad funcional se suma al futuro mapa sociosanitario de Gandia, que dispondrá de una amplia oferta asistencial entre el espacio sanitario de Roís de Corella, el clúster sociosanitario de empresas en el Sanxo Llop, el distrito digital en materia de salud, además de la implantación anunciada de varias residencias de la tercera edad. "Esta nueva infraestructura viene a sumarse a las acciones que ya está llevando a cabo Gandia para ser una capital de la salud y el bienestar", aseguraba el alcalde.