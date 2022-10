Hospitalizado en casa, como en ningún sitio

Una de las frases que casi todo el mundo ha pronunciado en alguna ocasión en su vida es: "como en casa, en ningún sitio". El hogar es un refugio vital, guardián de todos aquellos hitos importantes que pasan en la vida de las personas a lo largo de los años. Desde las alegrías hasta las tragedias, desde las reuniones con amigos hasta, sobre todo en los dos últimos años, el trabajo. Esas cuatro paredes guardan cada momento íntimo, cada preocupación, cada buena noticia y también puede ser el mejor lugar donde vivir y tratarse de la enfermedad. En esa premisa se basa la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD), un servicio del hospital Francesc de Borja de Gandia que está destinado a pacientes que precisan ingreso hospitalario pero que cumplen una serie de características para que esa atención pueda realizarse en su propia casa.

Encarna García, que es la supervisora de enfermería del equipo que opera en este departamento explica que "no es un régimen ambulatorio, sino hospitalario". Eso significa que para la atención de los pacientes domiciliarios se utilizan los recursos y materiales del hospital. "Si hay que tomar una radiografía, por ejemplo, no se demora como en el caso de un o una paciente de centro de salud", indica, "cuando se cursa la petición se la pueden hacer al día siguiente, no se espera por ejemplo diez o quince días", apostilla.

La UHD se implantó en el hospital Francesc de Borja de Gandia en octubre de 1994, es decir, hace 28 años. Inicialmente cubría la población de esta ciudad, aunque después se extendió a otras zonas próximas como la playa, Benirredrà y Marxuquera. Pasados unos años, el servicio se amplió a toda la población del Departamento de Gandia, que abarca los 31 municipios de la Safor más diez de la Vall d'Albaida.

El importante papel de la familia

Al margen de las cuestiones clínicas que valora el facultativo o la facultativa que atiende al o la paciente, el principal requisito para que se apruebe este tipo de atención es que no solo el paciente, sino la familia, lo acepte. "Los familiares juegan un papel muy importante porque hay que tener en cuenta que nosotros no estamos a dos minutos de la casa. Si el familiar cuidador no ejerce ese papel yo no puedo atender al enfermo en su casa", explica la sanitaria. De hecho, antes de que se apruebe el ingreso hospitalario en la vivienda, debe quedar establecido quién o quiénes van a ejercer de cuidadores, puesto que, de no ser así "no se puede autorizar la UHD", reafirma la sanitaria.

La UHD ofrece formación a los familiares para favorecer la autonomía en el domicilio

En ese sentido, dentro de la cartera de servicios que ofrece la UHD está la función de educación a los familiares, tanto en los cuidados del paciente como en los tratamientos "para favorecer la autonomía en el domicilio", indica Gemma Amer, doctora y jefa del departamento.

A su vez, la vivienda debe cumplir unas características concretas. Lo principal, lógicamente, es disponer de una cama y también suministros de electricidad próximos a la misma para poder conectar las máquinas que sean necesarias para la atención al paciente. A la familia se le da un tiempo para que adecúe la vivienda antes de recibir al enfermo. "Nosotros realizamos entrevistas con la familia y comprobamos qué necesidades tiene" para colaborar en la adecuación del espacio, indica Encarna García.

En el caso de la UHD, la visita por parte del equipo sanitario no es diaria, aunque, como explica la enfermera, depende de la patología. Eso sí el contacto con la familia del paciente es constante para realizar el seguimiento adecuado. Cuando toca acudir al domicilio también depende de la atención que precisen se desplazan unos profesionales u otros. "A veces vamos médica y enfermera, en otras ocasiones solamente la doctora o solamente la enfermera", señala la sanitaria.

Tipos de pacientes

Gema Amer, la jefa del departamento explica, por su parte, que la tipología de los pacientes que se derivan a hospitalización domiciliaria es muy variada y se puede dividir en tres tipos: Quienes tienen algún tipo de patología médica, tanto aguda como crónica, personas que han sido sometidas a cirugía de cualquier índole y presentan, además, alguna patología médica asociada, ya sea de nueva aparición cómo infecciones, o reagudización de una enfermedad previa como diabetes, cardiopatías, broncopatías, etc y después existe un tercer tipo que son los pacientes paliativos (oncológicos o no oncológicos), generalmente aquellos casos complejos con mal control sintomático.

De forma gráfica, García señala que se trata de enfermos crónicos, cardiópatas, hipertensos, con problemas renales, etc, que precisan un tratamiento continuo porque ya tienen un problema de base.

Las atenciones de la unidad pasan por las tradicionales de hospitalización, aplicación de procedimientos terapéuticos complejos en el mismo domicilio que impiden que el paciente se tenga que desplazar al centro hospitalario (por ejemplo transfusión de hemoderivados) o incluso funciones de consulta externa, que consiste en la realización de valoraciones clínicas y exploraciones de rango hospitalario.

Habitualmente, el equipo que trabaja en la UHD atiende a unos 45 pacientes más o menos fijos, aunque, además, cuentan con otro grupo que forma parte de la modalidad de consulta y otro que es para seguimiento de casos, es decir, que ya han pasado su problema pero que necesitan seguir controlando (analíticas, comprobar los síntomas, volver a valorar su situación, etc). Con estos se sitúan en una cartera de entre 60 y 70 pacientes, según explica la supervisora de enfermería.

Para finalizar, Encarna García reflexiona respecto a que la UHD es "una alternativa muy válida" a la hospitalización clásica "porque una vez el enfermo está diagnosticado y tratado el mejor lugar para recuperarse bé es su propia casa, donde el paciente tiene sus horarios, hábitos y alimentación".