A pesar de que Carlos Mazón fijó en el 9 de octubre como fecha límite para designar a los candidatos del PP a las alcaldías de la Comunitat Valenciana en las municipales de mayo, sigue en el aire la confirmación de Víctor Soler como cabeza de lista. Juan Carlos Moragues está jugando a fondo sus bazas en el seno de la dirección popular y aunque el líder de la oposición y el exdelegado de Gobierno evitan escenificar en público la batalla que mantienen por hacerse con las riendas del partido, ya nadie duda de que, como decía Luis Molowny, las espadas están en todo lo alto. Nos encontramos, de nuevo, ante otra de las recurrentes guerras internas que han marcado la historia del Partido Popular local desde la defenestración de Sáenz de Juano. Aunque el futuro no está escrito, si algo demuestra esa sucesión de guerras domésticas es que en periodo preelectoral las crisis de partido no producen alcaldes, un dato objetivo que se añade a las circunstancias concretas por las que hoy atraviesa el PP local: hace apenas nueve meses Víctor Soler fue nombrado presidente del PP en Gandia en el XI Congreso Local con el apoyo de más del 97% de votos de los afiliados.

Desde entonces Soler se ha proyectado como candidato oficioso, trabajándose en la calle –no hay más que echar un vistazo a su cuenta de Facebook- una candidatura que daba por sentada, no solo por el aval casi unánime recibido por las bases en enero sino indirectamente por el propio Carlos Mazón, cuya asistencia a la fiesta de verano del partido el 3 de julio solo podía interpretarse como un plácet al Presidente local, sobre el que apenas dos semanas antes había declarado en Radio Gandia: “Víctor Soler va a llevar al PP de Gandia a la alcaldía con todo nuestro apoyo”.

Si esa sucesión de gestos, declaraciones y actos de partido expresaba hasta ahora el funcionamiento de una formación política “seria”, hoy la puesta al día del PP de Gandia emprendida por Víctor Soler se ve desafiada por la sombra alargada de Moragues, quien sorprendentemente ni siquiera ha manifestado públicamente sus intenciones. Y esa no es una cuestión que afecte únicamente al PP porque involucra a la clase política y también a las reglas de juego existentes en el seno de los partidos como factores de credibilidad ante la ciudadanía.

La pregunta clave ante el nuevo cisma popular no es si Juan Carlos Moragues sería una opción electoral con más gancho que la de Soler (de lo cual podría hablarse largo y tendido) sino si el PP es una organización en la que, más que la democracia interna y la transparencia, a la hora de la verdad se imponen la fontanería de partido, los pasteleos de despacho y una idea de la política a caballo entre la ley del embudo y la comedia de enredo. Que hoy exista otra crisis interna en el PP local provocada por un aspirante a alcalde que se ha saltado todos los protocolos oficiales y nunca –ni siquiera ahora- se ha postulado abiertamente como cabeza de lista, sitúa al PP, y a sus simpatizantes y votantes potenciales, no ante una disyuntiva entre candidatos sino ante otra de más calado: la de si el PP es un partido que puede tomarse en serio o es una organización política imprevisible, especialmente en los momentos decisivos. De la ejecutoria de Víctor Soler, o de su fuste como candidato, se podrá decir lo que se quiera, pero no que se haya comportado ni siquiera ocasionalmente como un verso suelto o haya tomado decisiones al margen del escalafón o las formalidades de partido. Sí puede decirse, en cambio, que ha sido víctima –en la campaña de 2019- de una cadena de mando lo bastante errática como para tolerar maniobras internas desestabilizadoras que en nada beneficiaron las expectativas populares en las pasadas elecciones municipales. Alguien dijo entonces que el albatros del emblema popular debería cambiarse en Gandia por el del Perro del Hortelano.

Si la crisis actual del PP no se cierra en unos días con la confirmación de la candidatura de Soler, ni Moragues ni Churchill redivivo podrán evitar que su principal competidor –el PSPV de José Manuel Prieto- se limite a repetir hasta mayo, con toda la razón, que hay partidos que llegan a la recta final de los mandatos con los deberes hechos, dan seguridad e inspiran confianza en la ciudadanía y otros que, si ni siquiera son capaces de gobernarse a sí mismos, mal pueden aspirar a dirigir una ciudad.

Juan Carlos Moragues ha tenido tiempo sobrado –casi siete años- para postularse como alternativa de Soler, pero la que podría haber sido una apuesta excelente para renovar el PP de Gandia dejó de tener sentido tras la celebración del XI Congreso Local y el arranque casi inmediato de la larga precampaña. El exconseller goza de un prestigio profesional y político en el que, sin embargo, no puede asentar una candidatura que ni siquiera existe formalmente pero que ha entrado en escena como elefante en cacharrería. Una irrupción en las antípodas de la “finezza” que no solo pone en tela de juicio el liderazgo de Soler y su estrategia electoral sino la autoridad de Carlos Mazón y el crédito del PP ante la militancia y la opinión pública. Si algo puede decirse de la crisis abierta en el seno del PP local es que el don de la oportunidad de Juan Carlos Moragues no está a la altura de su reputación, y que quizás haya infravalorado a Soler, cuya capacidad de resistencia es conocida, maneja probablemente mejor los códigos de la política local y, después de todo, es el único que ha guardado las formas en una situación que no puede prolongarse sin provocar la destrucción mutua asegurada. De ese escenario deplorable en el que la cotización política del PP local está cayendo en picado, Soler no es el culpable sino, de nuevo, la víctima. Lo que conviene no olvidar mientras las espadas siguen en alto y la historia del PP local se repite como farsa.