Amb l'arribada del 9 d'octubre, dia de la festivitat de tots els valencians, és bon moment per fer balanç d'on venim, d'on estem i d'on volem arribar.

Com sempre he defensat, la nostra volguda Gandia és la gran capital de la literatura i cultura valenciana. No són paraules buides, és una realitat: som la casa dels grans clàssics com Joanot Martorell, Ausiàs March, Roís de Corella, o Pere March.

I també, ara que ha finalitzat l'Any Jubilar en honor a Sant Francesc de Borja, podem sentir orgull ser el bressol de la família valenciana més internacional de la història: els Borja

Els veïns de Gandia ens sentim orgullosos de reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura i la nostra Reial Senyera. Cada vegada són menys els que intenten amagar les nostres senyes d’identitat, però lamentablement a Gandia es troben al govern.

Una vegada més, els ciutadans de Gandia no poden celebrar la seua valencianitat als carrers de la ciutat al ser eliminada la processó cívica des de que el govern d'esquerres i nacionalista va començar a governar.

Ara bé, el Partit Popular ha estat durant tota la setmana celebrant el 9 d'Octubre i en menys d'un any, la vespra 9 d’Octubre de 2023, anem a recuperar els actes que tant d’èxit van tindre entre la ciutadania. Hi haurà baixada de la Reial Senyera, Himne Regional, homenatge al Rei Jaume I i processó cívica pels carrers de Gandia. Mai més un govern avergonyit de tot el que som i de tot el que hem fet al llarg de la història.

Crec fermament que un bon valencià no és celebrar únicament el 9 d'Octubre. Es tracta sempre de defensar la teua terra on faça falta i davant de qui faça falta. La nostra ciutat seguix amb la pèrdua d'oportunitats de futur al no tindre una política de ciutat unida i cohesionada pel que fa al dèficit d’infraestructures que patim. Tren de la costa, CV-60, millores en la línia de tren Gandia-València són projectes vitals per al futur de Gandia però que avancen a un ritme que no ens podem permetre o que directament són projectes que en alguns casos es troben suspesos i sense noticies pròximes. Nosaltres seguirem amb el principi irrenunciable de Gandia i la Comunitat Valenciana per damunt de tot i de tots, sense complexos,

L'hora ha arribat, és el moment de Gandia. Ja hem comprovat que amb l'actual govern que no defensa a Gandia ni a la Comunitat Valenciana no hi ha futur possible. Eixim als carrer a dir ben alt i ben clar que ens sentim orgullosos de Gandia i de la nostra terra. Eixim als carrers a exigir allò que ens mereixem. Feliç 9 d’Octubre, feliç dia de tots els valencians.