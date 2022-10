Desde este extremo mediterránero de la Tierra Media veo con estupor, miedo e intranquilidad cómo se destruyen los valores democráticos que hace 47 años nos permitió unir a las cuadernas (autonomías) bajo el respeto y la convivencia. Van 83 años de la aparición de Sauron (el innombrable) que sumió a este país en una guerra fratricida destrozando el poder democrático e instaurando el posterior reinado fascista del Señor Oscuro. Su final en el Monte del Destino permitió comenzar de nuevo asumiendo el doloroso pasado.

En este año de la era de los hombres libres veo con inquietud las señales que llegan desde la Tierra del Oso y el Madroño. De nuevo Mordor extiende sus tinieblas hacia el norte, sur, este y oeste de la Tierra Media (España). Los seguidores de Saruman, (PP) un mago que comenzó siendo bueno y amigo de Gandalf y acabó como siervo de Sauron para obtener el preciado anillo, aboga por mantener las condecoraciones otorgadas por el innombrable a Adolf Hitler, Benito Mussolini, Rudolf Hess y otros 33 títulos nobiliarios a los orcos del pasado. Otra muestra de las fuerzas oscuras es respaldar a su Reina de la Tierra del Oso y el Madroño, quien no ha condenado el machismo y la violencia acontecida en el colegio mayor Elías Ahuja aduciendo Saruman respeto a todas las opiniones. Pero si éstas vienen de los pertenecientes a la Tierra de Aragorn (PSOE), Elfos (Podemos) o Enanos (todos los demás) ningún respeto a sus opiniones, un ejército de orcos abanderado por el General del Señor Oscuro (Vox) aplicará su castigo cuando tomen el poder. En las actuales circunstancias defender que quienes más dinero cobran y tienen no aporten más dinero a las arcas públicas para beneficiar a los más necesitados es obsceno. Saruman nunca traiciona a su señor.

El ojo que todo lo ve, desde su Montaña de Fuego en Mordor, ha vuelto a forjar su anillo de poder cargado con el populismo, las mentiras, las negaciones, la hostilidad, el enfrentamiento y el engaño para pervertir la democracia. Hay que socavar los derechos y libertades si el lado oscuro no ostenta el mando y hay que forjar un anillo único para someterlos a todos: hobbits, seguidores de Aragorn, elfos, enanos, magos, hombres y mujeres deben caer en sus encantamientos y rendir pleitesía. Saruman tomará el poder como fiel servidor de Sauron. Si no nos damos cuenta de que con nuestra indiferencia, absentismo a las urnas, desprecio a lo conseguido, lucha por el estado del bienestar, solidaridad con los más débiles, simplismo, ausencia de participación, autoexigencia propia y ajena y defensa a ultranza de los valores democráticos la oscuridad proveniente de Mordor tapará la luz del sol y nos inundarán las tinieblas.

Los demócratas somos Frodo Bolsón y su fiel escudero Samsagaz que debemos luchar para arrojar el anillo único a las profundidades de la lava en el Monte del Destino y derrotar a Sauron. Hay que saber discernir entre quién nos defiende y quien socava nuestros derechos conquistados a fuerza de lucha, sacrificio y dolor de muchas personas que ya no están para que nosotros podamos vivir mejor y dignamente en la ancestral Tierra Media. Estamos avisados, luego los llantos y el crujir de dientes no sirven para nada.

(Éste artículo forma parte del género de ficción literaria pero está basado en hechos reales).

